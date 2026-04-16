「今日好き」折田涼夏、9か月ぶり近影公開 交通事故に遭い活動休止していた
【モデルプレス＝2026/04/16】2025年6月26日より、活動を休止していたタレントの折田涼夏が2026年4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。「ただいま」というメッセージとともに近影を公開した。
【写真】交通事故で活休「今日好き」美女「変わらず可愛い」9か月ぶり近影
折田は「ただいま」と記し、手を頬に添えた自撮り写真を投稿。また、同日更新されたTikTokでは「みんなただいま 約1年間、沢山の温かいメッセージありがとうございました 私からも明日のTikTokで交通事故ついて少しお話しさせて頂きます」（※原文ママ）とつづり、4人組バンド・ねぐせ。の楽曲「めちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛して！」に合わせて踊る動画を披露した。ファンからは「待ってたよ！」「久しぶりにお顔見れて嬉しい」「おかえり！」「変わらず可愛い」などと温かい声が寄せられ、折田は「やばいコメント見て大号泣しそう」とコメントしている。
折田の所属事務所は、公式サイトを通じて「折田涼夏が交通事故に遭い、医師の診断により一定期間の療養が必要と判断されました。命に別状はなく、現在は治療と回復に専念しております」と報告し「この状況を受け、本人および医師の判断を尊重し、当面の間すべての活動を休止させていただくこととなりました。SNSやメディア出演に関しましても、再開の目処が立ち次第、改めてご報告させていただきます」としていた。
2004年7月20日生まれ。北海道出身。SNS総フォロワー数160万人を抱えるインフルエンサー。ABEMA「今日、好きになりました。朝顔編」（毎週月曜21時〜）の出演をきっかけに、人気急上昇。2026年3月29日に放送終了したTBS系「アッコにおまかせ！」などの地上波番組にも出演したほか、演技にも挑戦するなど、活動の幅を広げている。（modelpress編集部）
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◆折田涼夏の「ただいま」投稿に反響
折田は「ただいま」と記し、手を頬に添えた自撮り写真を投稿。また、同日更新されたTikTokでは「みんなただいま 約1年間、沢山の温かいメッセージありがとうございました 私からも明日のTikTokで交通事故ついて少しお話しさせて頂きます」（※原文ママ）とつづり、4人組バンド・ねぐせ。の楽曲「めちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛して！」に合わせて踊る動画を披露した。ファンからは「待ってたよ！」「久しぶりにお顔見れて嬉しい」「おかえり！」「変わらず可愛い」などと温かい声が寄せられ、折田は「やばいコメント見て大号泣しそう」とコメントしている。
◆折田涼夏、2025年に活動休止
折田の所属事務所は、公式サイトを通じて「折田涼夏が交通事故に遭い、医師の診断により一定期間の療養が必要と判断されました。命に別状はなく、現在は治療と回復に専念しております」と報告し「この状況を受け、本人および医師の判断を尊重し、当面の間すべての活動を休止させていただくこととなりました。SNSやメディア出演に関しましても、再開の目処が立ち次第、改めてご報告させていただきます」としていた。
◆「今日好き」出演・折田涼夏って？
2004年7月20日生まれ。北海道出身。SNS総フォロワー数160万人を抱えるインフルエンサー。ABEMA「今日、好きになりました。朝顔編」（毎週月曜21時〜）の出演をきっかけに、人気急上昇。2026年3月29日に放送終了したTBS系「アッコにおまかせ！」などの地上波番組にも出演したほか、演技にも挑戦するなど、活動の幅を広げている。（modelpress編集部）
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