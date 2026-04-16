マクドナルドが実施している、2026年も引き続き年間を通して人気のメニューを次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーン。

「トクニナルド」キャンペーンの第3弾として、人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」が250円おトクな特別価格490円で販売されます☆

マクドナルド『トクニナルド』キャンペーン「チキンマックナゲット 15ピース」サンリオキャラクターズ限定パッケージ

特別価格：490円(税込)（通常価格：740円(税込)〜）

販売期間：2026年4月22日（水）〜5月19日（火）

販売時間：全営業時間帯

販売店舗：全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗を除く）

マクドナルの「トクニナルド」キャンペーン第3弾として「チキンマックナゲット 15 ピース（ソース3個付き）」が250円おトクな特別価格490円で販売するキャンペーンを実施。

さらに2種類の期間限定ソース「塩レモンタルタルソース」と「コク旨焼肉ソース」が新登場し、定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類から好みのソース3個が選べます。

今回のキャンペーンでは、「サンリオキャラクターズ」とコラボレーション！

「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」などのかわいらしい大人気キャラクターが描かれた数量限定のパッケージで「チキンマックナゲット 15ピース」が提供されます。

キャンペーンでしか楽しめない特別デザインの限定パッケージと共に、家族や友だちと過ごすゴールデンウィークの期間に特別感が楽しめるのもポイントです☆

塩レモンタルタルソース／コク旨焼肉ソース

価格：50円（税込）〜

※「チキンマックナゲット」15ピースは好きなソース3個付き、5ピースは好きなソース1個付きです

※追加のソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品購入可能です

販売期間：2026年4月22日（水）〜5月中旬予定

「トクニナルド」キャンペーンに合わせ、2種類の期間限定ソースが新たに登場。

「塩レモンタルタルソース」「コク旨焼肉ソース」のほか、定番の「バーベキューソース」と「マスタードソース」と合わせて全4種類からお好みのソース3個を選べます。

塩レモンタルタルソース

爽やかでさっぱりとしたレモンの風味に、ガーリックの旨味を加え、ソルティがアクセントになったコクのある味わいのタルタルソースが新登場。

隠し味にオニオンパウダーを加えることで、深みのある味わいに仕上げられています。

爽やかでさっぱりとしたレモンの風味とコクのあるタルタルの味わいが、チキンマックナゲットと相性抜群なソースです。

コク旨焼肉ソース

醤油とにんにく、しょうがの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージした「コク旨焼肉ソース」

ごま油の華やかな風味とコチュジャンの味わいが、旨味を引き出すとともに食欲をそそる味わいに仕上げられています。

醤油とにんにくのコク、ごま油の風味がやみつきになる、チキンマックナゲットのおいしさを引き立てる味わいです。

「サンリオキャラクターズ」コラボ企画

2026年4月10日より、マクドナルドとサンリオのキャラクターと様々なメニューでコラボレーションを実施中。

ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」や、

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今回のキャンペーンでも「サンリオキャラクターズ」限定パッケージで「チキンマックナゲット 15ピース」が提供されます。

「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」などの19の人気キャラクターが描かれたかわいらしいデザインです。

パッケージに印字された二次元コードをスマートフォンで読み取ることで、ハッピーセットのおもちゃとして登場しているオリジナルデザインの着せ替えをした「ハローキティ」が画面上に出現。

「ハローキティ」一緒に写真撮影が楽しめるARコンテンツが用意されています☆

サンリオキャラクターズのかわいいパッケージと共にお得に楽しめる「マックチキンナゲット」

マクドナルド『トクニナルド』キャンペーン「チキンマックナゲット 15ピース」サンリオキャラクターズ限定パッケージは、2026年4月22日より販売開始です☆

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