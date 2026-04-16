7月17日に全国公開されるアニメーション映画『君と花火と約束と』より、主演を務める佐藤勝利（timelesz）のアフレコ写真とコメントが公開された。

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本作は、真戸香による小説『君と花火と約束と』（小学館『ガガガ文庫』刊）をアニメーション映画化するラブストーリー。日本三大花火大会のひとつで、例年数十万人が訪れる新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台に、一枚の花火の絵がつなぐ時を越えた切ない恋模様が描かれる。

監督を鈴木慧、脚本を森こうへい、キャラクターデザインを渡辺裕二、キャラクター原案をあかもくがそれぞれ担当。企画制作はシンエイ動画、アニメーション制作はSynergySPとアンサー・スタジオが務める。

高校入学直後のある日、主人公の夏目誠は初めて出会った同級生の葉山煌に声をかけられる。煌は幼少の頃から曽祖母より、一枚の花火の絵と共に「いつか夏目誠と出会う」と聞かされていたという。誠には覚えのないその絵の秘密を探る二人は、やがてかつて交わされた大切な“ある約束”にたどり着く。新潟から遠く離れた東京に暮らす誠と煌は、謎の絵と運命に翻弄されながら、限られた時間の中である選択を迫られていく。

主人公・夏目誠役を演じるのは、本作がアニメーション映画初主演となる佐藤。ヒロイン・葉山煌役を原菜乃華が担当する。

公開されたアフレコ写真には、真剣な表情でマイクに向かう佐藤の姿が切り取られている。佐藤はアフレコ収録について、実写作品とは異なる意識すべき点の多さに「海外に来たみたい」と感じたと明かしつつ、「やりがいがすごくあって楽しい」とコメント。また初めて台本を読んだ際の印象について「長岡花火に込められた“平和”という想いをしっかりと繋げていかなければいけないと感じましたし、夏目誠にとても共感する部分もあったので、その時に感じた温かさを声に乗せて届けられたらいいなと思いました」と語った。

さらに、佐藤が新生活を迎える人々に向けた応援コメント映像も公開。映像内で佐藤は「いろんな出会いから、いろんなことを学んで、楽しんで、不安をちょっとずつ、解消していって、楽しんで新生活を送って行けたら良いのかなと。みんな最初は不安でした。僕も不安でした。でも楽しく頑張っているので、みんなも楽しく新生活を送ってほしいなと思います」と語っている。

佐藤勝利 コメントどんな新しい毎日がスタートするのか、どきどきと緊張が入り混じった時期なのかなと思うのですが、多分どんな人でも絶対に不安はあると思うんですよね、やっぱり新しい環境に行くってなると。でも全員そうだから、いろんな人から、いろんな出会いから、いろんなことを学んで、楽しんで、不安をちょっとずつ、解消していって、楽しんで新生活を送って行けたら良いのかなと。みんな最初は不安でした。僕も不安でした。でも楽しく頑張っているので、みんなも楽しく新生活を送ってほしいなと思います。みなさんも新たに始まる人生を楽しみに、この春いいスタートを切れるように応援しています！（文＝リアルサウンド編集部）