《京都小６死亡・養父を逮捕》「パパの話はやめて…」おとなしそうな“メガネの養父”と11歳少年の関係は？ 「再婚前から職場で母とベタベタしていた」「容疑者はサッカー少年だった」

京都府南丹市の山林で市立園部小学6年生の安達結希君（11）が遺体で見つかった事件で、府警が死体遺棄容疑で逮捕した養父の安達優季容疑者（37）が結希君に対し暴力をふるっていた疑いが浮上した。府警もこの情報を把握しているとみられ、結希君死亡の経緯についても詳しく調べている。

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「結希君にパパの話をすると『パパの話はやめて』って嫌がっていた」

園部小近くに住む男性が結希君について、集英社オンラインの取材にこう証言した。

「半年くらい前だったと思うけど、結希君とお母さんは園部町内のアパートに住んでいたのですが、ボヤ騒ぎを起こしてそのアパートを出て行ったということがありました。原因は漏電だったらしいけど、その際に結希くんは１人できちんと避難をしたという話を聞いていたので、しっかりした子だなと思っていました。

そのアパートに住んでいた頃、今回逮捕された養父が、自分の子どもを連れてお母さんに会いに来ていたという話を聞きました。だいたい週に一度は来ていたみたいです」

この男性は、結希君の母親と優季容疑者の出会い、そして親子関係についても知っていた。

「（優季容疑者が）再婚する前から自分の子どもまで連れて会いに来るってのは、よっぽど会いたかったんやろって思いますわ。

狭い町だからな、お父さんもお母さんも知ってはいるんよ。勤め先の同僚も知り合いにおって、その人から2人は職場で出会って、職場でもいつも２人でベタベタしとったと聞いてます。

その勤め先には結希君と同じ学校に通う子の親御さんもいてな、その人からも話を聞いてるんやけど、どうもお父さんは結希君を叩いたりしとったみたいや。だから結希君にパパ（優季容疑者）の話をすると『パパの話はやめて』って嫌がっていたって話しとった。結希君のお父さんは見た目はおとなしそうなメガネをかけた人やけどな」

「あの事件の犯人って噂されてるの誰か知ってるけ？」

男性は、結希君の母親についても詳しかった。

「お母さんの方は、昔はこの辺じゃわりと目立った派手な子やったわ。１番手のヤンキーとかそういう立ち位置ではないんやろうけどな、そういう１番手についていくタイプの子やった。お父さんが結希君に暴力をふるったりしそうに見えたかって聞かれれば、見た目や雰囲気だけで言えばそうは見えないわ。ただ、おとなしそうなんに限ってってこともあるからな…」

「安達家」に婿入りした優季容疑者は、京都市内の出身だった。実家の近所に住む男性は、幼い頃から一緒にサッカーに興じる間柄だったという。

「俺の2つ上の先輩なんです。小学校から中学まで一緒でした。優季は小さい時から知ってて、保育所もたぶん一緒やったし、小学校も中学校も一緒やった。サッカーもずっと一緒にしてたんで。中学の頃までは、メガネをかけてた時もあった気がします。

でも、そんな凶暴な感じではなくて、どっちかいうと優しい感じでした。おとなしいというか、強気で前に出るタイプではなかった。サッカー部って聞くと、ちょっと気の強い感じを想像するかもしれんけど、そういうタイプではないです。問題行動とかも見たことないです。

呼び名も普通に『ゆうきくん』でした。彼女がおったとか、女っ気があったとか、そういう印象も全然ないです。結婚したって話も、今回初めて知りました」

中学卒業から二十余年の歳月が経つ中で、優季容疑者に何があったのだろうか。男性はこう続けた。

「この事件のことはニュースで見てて気になってました。そしたら1週間ぐらい前に、いとこから『結希君のお父さんって誰か知ってるけ？』みたいに電話がかかってきて。そこで初めて聞いて、びっくりしました。ほんまに優しい感じの人やったんで。

優季の親御さんのことはあまり知りません。見たこともほとんどないです。おばあちゃんとお兄ちゃんがいた印象です。3人暮らしだったかな。お兄ちゃんはだいぶ年上で、めちゃめちゃ賢いって聞いてました。優季も、俺らからしたら賢い方で、勉強もできる方やったと思います。

俺の知るかぎりの優季は、小学校から中学までサッカーも一緒にやってて、優しくて、おとなしい感じの人でした。だから、今回の件は本当に信じられへんというのが正直なところです」

優しく、おとなしいサッカー少年だった優季容疑者に何があったのか。集英社オンラインは亡くなった結希君の周辺も含めて引き続き詳報する。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班