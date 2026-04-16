タレントの板東英二（86）の消息が“判明”し、世間を賑わせている。板東をめぐっては、2023年に「FLASH」が「行方不明状態」と報道。本人の居場所が分からないほか、親族たちとも連絡が取れていないとする内容の記事に驚きが広がった。だが、4月12日、高須クリニックの高須克弥院長（81）のインスタグラムに投稿されたのは、高須氏と板東の2ショットだった。

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「写真の中の板東はプロ野球選手時代に所属した、中日ドラゴンズのユニホーム姿で満面の笑み。血色も良く、はつらつとした雰囲気であることが分かる1枚に対しては、約3年ぶりとなる“生存情報”を喜ぶコメントも書き込まれています」（週刊誌芸能記者）

板東が公の場から姿を消したのは2020年7月22日のこと。この日、MBSラジオで行われた番組収録に姿を見せず、その理由が自宅での転倒事故であることが報じられた。その後、同番組を含むレギュラーを全て降板したほか、23年には、21年に個人事務所を閉鎖していたことが「NEWSポストセブン」の取材で明らかになり、引退状態であることが判明していた。

今回の写真が出てきたことで、「本人に芸能活動を再開させようという意図があるのかもしれません」と指摘するのはスポーツ紙芸能デスクだ。

「2020年10月放送の『ミヤネ屋』で芸能リポーターの井上公造氏が明かしたところによると、本人は生涯現役を希望しているとのことでした。併せて、当時、鳴りを潜めている理由についてはコロナ禍を挙げていましたから、それが終わって久しい今ならということで、高須氏との2ショット撮影に臨んだのではないでしょうか」

かつては複数のレギュラーを持っていた板東だが、復帰となれば、どの番組なのかも気になるところ。テレビ番組制作会社ディレクターは「高須氏との2ショットを撮っていたのが引っかかります」とこう指摘する。

「気にしすぎかもしれませんが、『メディアから遠ざかっていた人物と高須氏が交流している』という点でダウンタウンの松本人志さんを連想してしまいました。松本さんといえば昨今、高須氏の力を借りて地上波テレビのCMに出演したことが話題になりましたが、今後、高須氏を通じて松本さんと板東さんが何らかのコラボで共にテレビに本格復帰するなんて展開もあるかもしれません」

2015年には松本人志（62）がMCを務めていた「人志松本のすべらない話」（フジテレビ系）に板東が出演したことはあるが、再びの共演は実現するのか？

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