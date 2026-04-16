大切なぬいぐるみとお別れした女の子＆わんこの反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「みんなで待つの可愛すぎるｗ」「本当に心温まる」「大切な友達なんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子と犬たちの『ぬいぐるみ』を洗濯した結果…想像以上に『絶望してしまう光景』】

大切なぬいぐるみを洗濯

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの日常を紹介しています。

おからちゃんには、ずっと大切にしているぬいぐるみがあるそう。今回は、おからちゃんのお気に入りのぬいぐるみと、ほのちゃんのぬいぐるみを洗濯することにしたそうです。

パパがぬいぐるみを洗うことを宣言すると、おからちゃん＆ほのちゃんは猛抗議！！おからちゃんはぬいぐるみを離すまいと引っ張り、ほのちゃんは両手を上げて悲しんだといいます。

お昼寝ができない…

しかし、2つのぬいぐるみは部屋の外へと持っていかれてしまいました。おからちゃんとほのちゃん、そしてうにくんは、扉の前に並んで待ち続けたそうです。3人並んで心配そうに見守る背中が愛おしい…♡

ぬいぐるみがなくなったため、おからちゃんは昼寝をすることができなかったといいます。実は、寝るときにぬいぐるみを咥えるのがお決まりなのだとか。代わりのぬいぐるみでは満足できず、悲しい表情で伏せていたそうです。

大喜びする姿にホッコリ

夕方になり、綺麗になったぬいぐるみが戻ってきました。扉のガラスにぬいぐるみを押し当ててみると、おからちゃんが凝視！！ぬいぐるみを持ったパパが部屋に入ると、「はやく！！」とばかりにぬいぐるみを引っ張ったといいます。ほのちゃんも、ぬいぐるみを手にしてご満悦。

おからちゃんは、数時間ぶりのぬいぐるみを大切そうに咥えて、昼寝を始めたとか。安心した表情から、ぬいぐるみへの愛が伝わります…。ほのちゃんからぬいぐるみを奪取したうにくんも、ソファに座って一人遊び。可愛すぎる一連のやり取りに、思わずホッコリしてしまいますね。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「自然に笑顔になった」「可愛すぎてキュンキュンします」「綺麗になって帰ってきてよかったね」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、3きょうだいの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。