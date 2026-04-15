超特急・森次政裕、“意外な素顔”暴露され赤面「かわいいってこと？（笑）」
超特急の森次政裕、元日向坂46で俳優の佐々木美玲が15日、都内で行われたMBSドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』第1話先行上映＆トークイベントに登場した。
【写真】意外な一面を暴露され赤面した超特急・森次政裕＆佐々木美玲
同作は、人気コミックを初の実写ドラマ化。誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン・花井栞里（佐々木）×一途な愛を注ぐ溺愛御曹司・瀬古貴人（森次政裕）。妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリー。
仕事もプライベートも献身的に人を支える優しさを持ちながら、控えめで自己肯定感が低く、平凡な幸せを願う栞里を演じた佐々木は「私と似ているところがたくさんあったので、演じていて楽しかったです」と撮影を振り返った。
一方で、業界大手グループ会社の御曹司で、長年思いを寄せていた女性に無償の愛を降り注ぐ貴人を演じた森次は「僕とはかけ離れたようなキャラクターで（笑）。普段はふざけたがりだし、感情は表に出るタイプなので、真逆の役を演じるために、声のトーンやしぐさを意識して挑みました」と何度も練習を重ねて演じきったことを明かした。
イベントでは、本作のストーリーにちなみ「実はこの人○○だった」というテーマでトークが展開すると、佐々木は森次の“意外な素顔”として「色んな場所に色んなものを置いていきます（笑）」と暴露。
佐々木は「色んなところに自分の水だったり、歯ブラシを置いて行ったり…スタッフさんに探されていました。全部が自分の家なんだろうなって思ってました（笑）」と続け、会場が笑いに包まれた。
「本当にお茶目で（笑）」という佐々木に対して森次が「かわいいってこと？（笑）」と返すと、佐々木から「かわいい、かわいい」とあしらわれる場面も。これに森次は「自分でも気づいてないんです。たぶん演技に集中しすぎて、何をどこに置いたか覚えてなくて。スタッフのみなさんと演者のみなさんに助けられました」と赤面していた。
イベントには俳優の和田雅成も登場した。
【写真】意外な一面を暴露され赤面した超特急・森次政裕＆佐々木美玲
同作は、人気コミックを初の実写ドラマ化。誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン・花井栞里（佐々木）×一途な愛を注ぐ溺愛御曹司・瀬古貴人（森次政裕）。妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリー。
一方で、業界大手グループ会社の御曹司で、長年思いを寄せていた女性に無償の愛を降り注ぐ貴人を演じた森次は「僕とはかけ離れたようなキャラクターで（笑）。普段はふざけたがりだし、感情は表に出るタイプなので、真逆の役を演じるために、声のトーンやしぐさを意識して挑みました」と何度も練習を重ねて演じきったことを明かした。
イベントでは、本作のストーリーにちなみ「実はこの人○○だった」というテーマでトークが展開すると、佐々木は森次の“意外な素顔”として「色んな場所に色んなものを置いていきます（笑）」と暴露。
佐々木は「色んなところに自分の水だったり、歯ブラシを置いて行ったり…スタッフさんに探されていました。全部が自分の家なんだろうなって思ってました（笑）」と続け、会場が笑いに包まれた。
「本当にお茶目で（笑）」という佐々木に対して森次が「かわいいってこと？（笑）」と返すと、佐々木から「かわいい、かわいい」とあしらわれる場面も。これに森次は「自分でも気づいてないんです。たぶん演技に集中しすぎて、何をどこに置いたか覚えてなくて。スタッフのみなさんと演者のみなさんに助けられました」と赤面していた。
イベントには俳優の和田雅成も登場した。