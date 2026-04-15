『魔入りました！入間くん』 第3話「アクドルの神髄」あらすじ公開
4月4日（土）より放送中のTVアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ、第3話のあらすじと先行カットが公開された。
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
このたび、4月18日（土）に放送となる第3話「アクドルの神髄」のあらすじと先行カットが公開された。
音楽祭の出し物を「地獄踏み（ヘルダンス）」に決めた問題児（アブノーマル）クラスは早速練習を開始。音楽チームとダンスチームに分かれ、音楽チームを担任のカルエゴが、ダンスチームをアクドルとしての顔を持つケロリが指導することに！ 2人のスパルタ指導にクラスメートたちは耐えられるのか、ぜひご注目を。
＜ 第3話「アクドルの神髄」あらすじ＞
ケロリの提案で地獄踏み（ヘルダンス）を音楽祭の出し物に決めた問題児（アブノーマル）クラス。入間とソイが音楽チーム、それ以外のクラスメートがダンスチームとなって練習を始めてみたものの、大半のクラスメートに音楽経験がないためうまくいかなかった。そこで音楽チームをカルエゴが、ダンスチームをケロリが指導することになったのだが、2人の指導はデビ厳しくて…！
＞＞＞第3話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
音楽祭の出し物を「地獄踏み（ヘルダンス）」に決めた問題児（アブノーマル）クラスは早速練習を開始。音楽チームとダンスチームに分かれ、音楽チームを担任のカルエゴが、ダンスチームをアクドルとしての顔を持つケロリが指導することに！ 2人のスパルタ指導にクラスメートたちは耐えられるのか、ぜひご注目を。
＜ 第3話「アクドルの神髄」あらすじ＞
ケロリの提案で地獄踏み（ヘルダンス）を音楽祭の出し物に決めた問題児（アブノーマル）クラス。入間とソイが音楽チーム、それ以外のクラスメートがダンスチームとなって練習を始めてみたものの、大半のクラスメートに音楽経験がないためうまくいかなかった。そこで音楽チームをカルエゴが、ダンスチームをケロリが指導することになったのだが、2人の指導はデビ厳しくて…！
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（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
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