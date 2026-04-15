憧れの調理服に身を包んだ高校生たち。

新たな一歩へ受け取ったのは、包丁です。

長崎市の高校で、この春入学した調理師を目指す生徒に実習用の包丁が授与されました。

長崎市の高校で唯一 “調理科” を設ける「長崎玉成高校」。

庖丁授与式は、調理師などを目指す生徒たちが実習用の包丁を受け取る伝統の儀式です。

1年生30人に洋包丁や和包丁など、5種類が手渡されました。

前田 功校長が「一歩ずつ技術を磨き知識を蓄えていってほしい」と激励。

1年生の代表が、誓いの言葉を述べました。

（1年生 誓いの言葉）

「授かった包丁は単なる道具ではなく、私たちの志を支える大切な魂であると深く認識している。そして多くの人を幸せにできる、最高の調理師をともに目指す」

（1年生）

「すごく緊張した。(調理服を)着るのが大変だったが、意識が高まった」

（1年生）

「自分が作った料理を食べてもらって、人に喜んでもらいたい」

生徒たちは授与された包丁とともに、3年間で調理の “いろは” を学びます。

そして卒業後は、ホテルや飲食店などに進むということです。