人気グループHey! Say! JUMPの山田涼介をめぐり、思わぬ“家族巻き込み型”の炎上が発生している。発端は、都内の焼肉店の前で撮影された一枚の写真だった。

問題となっているのは、山田ファンと思われる女性がインスタグラムに投稿した店主とのツーショットだ。写真には、店主と肩を寄せ合い、まるで旧知の仲のように微笑む姿がおさめられており、この“距離感の近さ”が火だねとなり、思わぬ炎上へと発展していった。

「この店は、山田さんの父親が店主を務めていることで、一部ファンの間では以前から知られていた存在です。いわば“知る人ぞ知る聖地”でしたが、今回の投稿をきっかけに状況は一変しました。店の場所や外観、さらには細かな情報までが一気に拡散。本来、山田さん自身がお店について公にしていない以上、ファンであれば一歩引いた距離感をたもつのが暗黙の了解とされていましたが、それが崩れたことで、今回のような反発をまねいたといえるでしょう。

じっさい投稿に対して、《山田くんのお父さんは店の名前公開してないのに大丈夫なんでしょうか？》《山田くん、とっても迷惑だろうな》といった厳しい声が相次いでいます」（芸能ジャーナリスト）

同投稿はXでも拡散されており、山田ファンを中心に、炎上が収まっていない様子だ。また、女性ファン本人の投稿は、削除されずいまだ残されている。

「近年、“推し活”の在り方は多様化し、ファンと芸能人の距離は確実に縮まっています。しかし、その一方で、どこまでが許容される行為なのかという“線引き”も、よりあいまいになっているのが実情。

今回の女性ファンの投稿に抵抗感を示した人たちは、“親経由で本人への接近を狙っているのではないか”といった疑念を抱いてしまったのでしょう」

山田本人の胸中はーー。