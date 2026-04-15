お笑いコンビ、オードリー若林正恭（47）が14日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。ゲストに麒麟の川島明（47）を迎え、TBS系「ラヴィット！」の気になったことを告白した。

若林は「川島さんが若いころって“誰が行くんだ？”“他人ので笑わない”とか。今の『ラヴィット！』って、テレビ見てる感じだとみんな助け合うし」と発見があったという。川島は「全体的にじゃない？やっぱ俺らを見ててダメだった」と語り、笑わせた。

若林は「俺悔しいですよ。悔しくなるときがあるんですよ。“なんだったんだあの時代”。今の糧になってない事が悔しくて」と語った。川島も共感し「全部間違ってたからね」と笑った。若林は「そんなわけないもん。お笑いって」と語った。

川島は「やっぱ楽屋あいさついらないな、って思いますし」と昔の風潮を回想。若林から「川島さんどうしてるんですか『ラヴィット！』で来ますよね。あいさつ」と聞かれると、川島は「もう張り紙してる。僕もう全部の楽屋に張り紙してる。『あいさつは結構です。本番、前室でよろしくお願いします』」と答えた。

川島は「絶対いらなくない？」と聞くと、若林も「いらないと思います。なるべくしたくなかったから」と共感した。

川島は「意味ないよね。向こうの時間奪ってるし」と語った。