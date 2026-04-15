よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　金運・健康運・ラッキーカラー　4/15〜5/14

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

4月15日〜5月14日の金運・健康運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

健康運

温度差の変化に体がついていけない状態。抵抗力が低下しがちで風に似た症状を警戒。旅やイベントで外出した後は生活ペースを早く元に戻す。また各種アレルギー、とくに食物アレルギーに細心の注意を。

金運

全体的に波あり。4月は堅調だが、5月はハプニングが赤字を誘発する恐れあり。臨時費や予備費以外の突然の出費を防いで。

座右の銘

上手に切り替え乗り切る。



ラッキーグッズ

バスタオル。香り。



開運お洒落

4月はTPOに合わせて。5月は平凡が吉。



ラッキー色

ワインレッド。



吉方位

4月東。5月なし。

全体運、対人運はこちら

健康運

消化器系を労って。生ものは避けて乳製品を多く。食材に火を通す。食べすぎや胃もたれを防いで。運動は動き回るより、その場でストレッチして体を柔軟に。体重の増加を警戒。

金運

4月はしまい忘れ、置き忘れに気をつけて。貸借があるならできるだけ早く清算を。また入っている保険の種類や口座のある金融機関を今一度チェック、整理して一覧表にまとめる。

座右の銘

マンネリ化せぬよう工夫。



ラッキーグッズ

祖父母の愛用品。



開運お洒落

縦線を強調する柄。ロングストール。



ラッキー色

赤茶。



吉方位

4、5月とも北東、西。

全体運、対人運はこちら

健康運

吉。ゆっくり大きく深呼吸して肺を鍛える。また肩や腰など大きな関節を回すと全身運動に。お風呂上がりにはオイルやボディローションをつけながら丁寧にセルフマッサージを。心身ともに整う。

金運

4月は計画中のことについて見直しが必要では。再チェックして。5月は手堅く平凡に。食費がかさむが、生活必需品にもしっかり回す。大金は動かさずに。

座右の銘

プランをきちんと立てる。



ラッキーグッズ

天馬など翼のある動物の絵。



開運お洒落

4月は新品。5月はお気に入りで着慣れた服。



ラッキー色

黄緑。



吉方位

4、5月とも東、南西。

全体運、対人運はこちら

健康運

4月は外出を心がけて。自然と運動量もアップして〇。5月は食に注意。爆食したり一食抜いたり波をつくらぬよう。外食は最小限に。

金運

前半はスムーズ。後半は波瀾含み。新発表や新型の物は買わないで。収支をきっちり合わせる。貴重品や金銭関係の置き場所は1ヵ所にまとめ、セキュリティを厳重にする。

座右の銘

4月は自由に。5月は気を引き締める。



ラッキーグッズ

ご祝儀袋。ポチ袋。記念シール。



開運お洒落

個性的。手づくりの服。



ラッキー色

グリーン。



吉方位

4月南。5月東、南、南西。

全体運、対人運はこちら

健康運

発熱に注意で、紫外線対策も。慢性的な不調を抱えている人は治すチャンス、しっかり取り組む。運動は面白そうと感じたら積極的にトライ。

金運

4月は名誉運があり、そのために使うお金は融通が利く。5月は地味ながらも吉ゆえ持ったら手放さない、がっちり貯める心構えで。値動きの大きい投資は×。

座右の銘

いつも誰にも公平に。



ラッキーグッズ

赤いボール。



開運お洒落

4月は華やか。5月は上品に。



ラッキー色

パープル。



吉方位

4月北東、東、南西。5月東、南。

全体運、対人運はこちら

健康運

上へ伸びる時で若いエネルギーが湧いてくる。ポイントは姿勢にあり。まっすぐな竹をイメージし、鏡に映してチェックしながら首と背中、腰をスッと伸ばす。運動は日常生活の範囲でOK。食は和定食を基本に。

金運

四角四面に。4月はまとめて大きく動かすのは不向き、分けて細かく使おう。各種積み立ては〇。5月はへそくり運あり。

座右の銘

今が成長するチャンス。



ラッキーグッズ

竹製品。木の玩具。



開運お洒落

ベルトがついた服。リボンをあしらう。



ラッキー色

ブラウン。



吉方位

4月北東、南、西。5月北東、南。

全体運、対人運はこちら

健康運

4月は母方、5月は父方の体質的な弱みが出ないよう警戒。疲れやストレスがきっかけゆえ、生活リズムを整えると無事。また楽しい全身運動を。お腹から声を出して歌うなど〇。

金運

鍵やスマホなどの忘れ物注意。アバウトは赤字のもと、セール情報などチェックし、少額でも出費をセーブ。

座右の銘

臨機応変。



ラッキーグッズ

木の枝や貝殻など海や山で見つけた自然物。



開運お洒落

4月は全体のバランスよく。5月は直感で選ぶ。



ラッキー色

ピンク。

吉方位

4月北東、南西、西。5月北東、東、南。

全体運、対人運はこちら

健康運

蓄積疲労が心配。家事などは最大限に手抜きし、睡眠時間は削らない。運動はパス、精神的なリラックス時間を多く。炭水化物に偏りすぎぬよう、たんぱく質を積極的に摂る。

金運

お金が動く時。変わる天気に合わせてあれもこれも準備するように、少額でも全方位に出費が増えがち。予備費や災害臨時用の備品は最小限で。

座右の銘

周りに振り回されない。



ラッキーグッズ

指輪。プレゼントされた品。お祝いカード。



開運お洒落

リフォーム。お下がり。



ラッキー色

黄。



吉方位

4月北東、南西、西。5月北東、南。

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健康運

過労を防ぐ。時間がないからとまとめ食いや寝溜めをせぬよう。また腸を労って。風邪症状と紛らわしいアレルギー、流行病に注意を。特別な運動はせずともOK、普段通りに。

金運

4月は現金やカードの持ち歩きに注意で、衝動買いを警戒。次々と買い物が止まらない危うさあり。5月は上手にコントロールできて金運無事。プレゼントをもらったり贈ったりが〇。

座右の銘

予定を上手にコントロールする。



ラッキーグッズ

金槌。ドライバー。入浴剤。



開運お洒落

季節感を先取りして。



ラッキー色

4月ゴールド。5月青。



吉方位

4月東、南。5月南、南西。

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