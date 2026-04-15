若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

4月14日（火）に放送された同番組では、若槻が大人気アイドルからインスタの知られざる機能を学ぶ場面があった。

【映像】若槻千夏、知らなかったインスタの機能を教わり感動「おじさんとかおばさん気づかないよ」

今回のゲストは、高校生が選ぶ「今一番好きなアーティストランキング」で第2位という大人気アイドルグループ・iLiFE!から、赤色担当の心花りりが初のバラエティ単独出演。

そんな大バズリ中のアイドルがバラエティに“降臨”したことにスタジオが湧くなか、SNSでわかる心理テストでは、「インスタのストーリーズで『この人苦手かも…』と一番思う内容は？」という問題が出題された。

選択肢は「酔っ払い投稿」「匂わせ投稿」「間接的ハイブランド自慢」「意識高い系ポエム」の4つ。この中から答えを選ぶ前に、若槻は「インスタのストーリーズは更新する？」と心花に尋ねる。

これに心花が「最近は“一斉配信チャンネル”ができてから更新頻度が…」と答えると、聞き馴染みのない単語に若槻は「何ですか？」とポカン。

インスタの“一斉配信チャンネル”とは、フォロワーを招待して交流できるメッセージツールで、テキスト・写真・動画などで近況を簡単に共有できる機能だという。

その存在を知らなかった若槻は、実際に心花の一斉配信チャンネルの画面を見て「うわ！DMみたいに見えるけど、みんなに公開すんの？動画も載せれるの？」などと驚きながらも矢継ぎ早に質問する。

ここで若槻が「なんでフィード（通常の投稿）で載せないんですか？」と素朴な疑問をぶつけると、心花は「フィードで投稿するまでもないというか…ラフに今の状況をポンって共有したいときとか」と説明。

さらに若槻からストーリーズとの違いを聞かれると、「ストーリーズは更新したのが見えるけど、それまででもないというか…」という曖昧な返答に、若槻はいまいち使いどころがわからず爆笑する。

しかし、心花が「フォローしてくれる人じゃなくて、もっと濃いファンの層。たとえば特典会前に『今日前髪が崩れちゃったから、ごめんね』とか。そういう本当に些細なこととかを呟く」と具体例を明かす。

すると今度は合点がいった若槻は、「なるほどね。そういうことをストーリーズにあげたら、特典会に来ない人が『何？ナルシストだな』みたいな違う見方もあるじゃん。だけど特典会に行く人だけが見に行ったら『前髪気になってないよ』みたいなことか。わかった！はや私、吸収しました」と自慢気に。

あらためて「これスゴイよ。おじさんとかおばさん気づかないよ」と感心した若槻は、直後に「O.A.前に始めよう」とニヤリ。実際に自身のアカウントで一斉配信チャンネルを始めていたことも番組で明かされた。