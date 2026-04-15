開催：2026.4.15

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 1 - 7 [エンゼルス]

MLBの試合が15日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとエンゼルスが対戦した。

ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。

1回表、2番 マイク・トラウト 4球目を打ってセンターへのホームランでエンゼルス得点 NYY 0-1 LAA、3番 ジョ・アデル 初球を打ってセンターへのホームランでエンゼルス得点 NYY 0-2 LAA、4番 ホルヘ・ソレア 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 NYY 0-3 LAA

4回表、8番 オスワルド・ペラザ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 NYY 0-4 LAA

6回表、7番 ヨアン・モンカダ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 NYY 0-6 LAA

8回表、7番 ヨアン・モンカダ 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 NYY 0-7 LAA

8回裏、9番 ベン・ライス 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでヤンキース得点 NYY 1-7 LAA

試合は1対7でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのリード・デトマーズで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はヤンキースのライアン・ウェザーズで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 11:12:15 更新