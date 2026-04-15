　「BCNランキング」2026年3月30日〜4月5日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック

A1388N11（Anker）

2位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト

A1388N21（Anker）

3位　乾電池式モバイルバッテリー

BH-BZ40K（パナソニック）

4位　MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック

A1664N11（Anker）

5位　Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック

A1653N11（Anker）

6位　Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイト

A1653N21（Anker）

7位　Zolo Power Bank (10000mAh 22.5W Built-In USB-Cケーブル) ブラック

A110DN11（Anker）

8位　残量表示機能付きモバイルバッテリー(10000mAh/22.5W) ブラック

DE-C76-10000BK（エレコム）

9位　Nano Power Bank (5000mAh MagGo Slim) ブラック

A1665N11（Anker）

10位　残量表示機能付きモバイルバッテリー(10000mAh/22.5W) しろちゃん(ホワイトXブラック)

DE-C76-10000WF（エレコム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。