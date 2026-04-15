元タレントの坂口杏里（35）が、4月13日までに更新された実業家でインフルエンサー・水沢よしあ氏のインスタグラムのリール動画に登場。その衝撃の近影がSNS上で注目を集めている。

坂口といえば、先月17日に東京都八王子市のコンビニでサンドイッチなどを万引きしたとして現行犯逮捕され、今月8日に不起訴処分となったばかり。3月末には、母・坂口良子さん（享年57）と’12年に再婚したプロゴルファーの尾崎健夫氏（72）に《今すぐ連絡取りたい あわよくば一緒に住みたい》と自身のインスタグラムで呼びかけるなど、不安定な様子ものぞかせていた。

そんななか公開された今回の動画で坂口は、体重に応じた金額がプレゼントされる企画に参加。体重を問われると「65キロです」と明かし、水沢氏から「6万5000円分好きなものをプレゼントしたいと思います」と告げられ、「え〜!!ほんと〜!?」と無邪気に喜ぶ姿を見せた。

続けて水沢氏が「1秒ごとに1000円ずつ減っていくんで、すぐに決めてください」とルールを説明し、スタートの合図がかかると、坂口は「パンツがずれた」と言いながら商店街を小走りで移動。ドラッグストアに入ると、マスカラやチークなどの化粧品を次々と手に取っていた。

「動画の終盤では、坂口さんが将来の夢を『お花屋さんです』と明かし、趣味についても『最近温泉にハマってる』と楽しそうに話していました。『行って何するの？』との問いには『いやいやいや、浸かるでしょ』と軽やかに返す場面もあり、やり取りは終始明るい雰囲気でした。こうした自然体の姿に、視聴者からは《こうやって動画でみると可愛らしいな》《何とも言えない魅力があるよね》といった声が上がっていました」（スポーツ紙記者）

同動画のコメント欄には、

《頑張るんやで、人生これからやで》

《幸せになってもらいたいな》

《あんりちゃん、頑張ってね》

などといった応援する声が目立った。

「金銭面はきっと苦しいでしょうね」と話すのは、芸能記者だ。

「NEWSポストセブンによると、杏里さんの身元引受人となったのは男性ファンだそうです。両親が購入した一軒家で一人暮らしをしていたが、住所不定となっていた杏里さんを3月26日に迎え入れ、現在は杏里が2階、男性が1階で暮らす“居候状態”で、事実上の同棲生活を送っているといいます。そういった生活環境を考えても、今回の動画の企画に参加したのも、きっとお金の事情があるのでしょうね」（前出・芸能記者）

トレーナーにロングスカート、腰にはパーカーを巻いたカジュアルな装いで登場した坂口に、《ふっくらした？》などといったビジュアルの変化を指摘する声も。

“幸せ太り”であってほしいものだ――。