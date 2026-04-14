4日に右足ふくらはぎの肉離れでIL入り

情報のアップデートに不安の声が広がっている。右足ふくらはぎの肉離れで負傷者リスト（IL）入りしているフアン・ソト外野手（メッツ）について、13日（日本時間14日）の試合前にカルロス・メンドーサ監督が言及した。もっとも、「あまり良い予感がしない」「ダメなきがする」とNYファンは落胆している。

ソトは3日（同4日）のジャイアンツ戦で走塁中に右足に違和感を覚え、途中交代していた。その後、同日にさかのぼって10日間のIL入りが正式に決定。MLB公式サイトでメッツ番を務めるアンソニー・ディコモ記者はこの日、メンドーサ監督の言葉として「依然として2〜3週間以内での復帰が見込まれている」と伝えた。

しかし、復帰への道のりは不透明な部分も残されている。同記者によると、現時点でランニングプログラムは開始されていないという。今後の回復状況に進展が見られない場合は再度のMRI検査を受ける可能性もあるとしている。現在のところ球団側は経過に満足しているというが、具体的な復帰時期については明言を避ける形となった。

ソトは2024年オフに大谷翔平投手を上回る、スポーツ史上最高額となる15年7億6500万ドル（約1222億円）でメッツへ入団した。1年目は自己最多の43本塁打、38盗塁で初の盗塁王をマーク。今季も打率.355、1本塁打、OPS.928を記録していた。ソト離脱後でもメッツは3連勝したものの、直近では6連敗。この日のドジャース戦を含め3度の完封負けを喫している。

長引く可能性も示唆された不穏なアップデートに、米ファンも落胆を隠せない様子だ。「このアップデートは、あまり良い予感がしないな」「時間が経つほど悲惨なものになるだろう」「7月に会おうぜ」「ソトとリンドーアをトレードに出しておくべきだったんだ」「彼はもう終わった」「これは、楽観的とは到底言えない」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）