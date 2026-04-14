この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

絶対に乗るべき「神アトラク」はこれ！DヲタがディズニーシーのアトラクションTier表を発表

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「毎秒旅行がしたいちゃんみお」が、「【最新版】オタクがディズニーシーアトラクションTier表を発表」を公開した。

ディズニーオタクである「ちゃんみお」が、東京ディズニーシーの全アトラクションを独自の基準でSからDの5段階でランク付けし、パークでどのアトラクションに乗るべきかの明確な指標を提示している。



動画では、単なる待ち時間や話題性だけでなく、体験の質、移動効率、そして「絶叫系が苦手でも楽しめるか」といった独自の視点から各アトラクションを評価している。



Cランクに分類された「レイジング・スピリッツ」については、「体験時間が短く、待ち時間の割に合わない」と辛口な評価を下す一方で、「プライオリティパスで乗るならおすすめ」とリアルな解決策を語る。

また、大人気の「ソアリン：ファンタスティック・フライト」をあえてAランクに留めた理由として、「初回こそ圧倒されるが、何度も乗ると感動が薄れる」と、熱心なファンならではのシビアな基準を見せた。

同じくAランクの「ディズニーシー・トランジットスチーマーライン」は、「縦に長いディズニーシーで最高の移動手段」と実用性を高く評価している。



最高評価であるSランクには、新エリア「ファンタジースプリングス」から「アナとエルサのフローズンジャーニー」と「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」を選出。特にピーターパンについては、「何回乗っても体験したことのない感情になる」と、その圧倒的な没入感を絶賛した。

さらに、定番の「ヴェネツィアン・ゴンドラ」もSランクに加え、「乗っているだけで特別感があり、海外に来たような雰囲気を味わえる」と、東京ディズニーシーならではの魅力に触れている。



今回のTier表は、話題の最新アトラクションから実用的な移動手段まで、「体験価値」という本質を重視したランキングとなっている。読者が次に東京ディズニーシーを訪れる際、自分にとっての最適な回り方を見つけるための貴重なガイドとなるだろう。