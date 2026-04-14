メッツのバッテリーが珍行動、目を丸くした大谷

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）の本拠地メッツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席では、思わず目を丸くして驚く珍事に巻き込まれた。ドジャース地元局の放送席も「こんなの見たことない」と驚いている。

大谷は1死一塁で打席に立った。カウント2-2からマウンドの右腕キンブレルが投球モーションを起こすと、捕手のアルバレスが慌てた様子で立ち上がり、猛然と前へ。ピッチクロック違反を避けるためにタイムをかけたのに投手が気付いておらず、体を張って投球を阻止した。

驚いたのは打席の大谷も同じだ。いきなり目の前を横切った捕手に目を丸くして驚く様子が、中継カメラにも捉えられた。

ドジャースの地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席も騒然。実況のジョー・デービス氏は「Oh！ なんてことだ！ こんなの見たことない」と絶叫。解説のエリック・キャロス氏も「ショウヘイは何に対してもリアクションがいい。彼の表情を見るのは本当に面白い」と伝えている。



（THE ANSWER編集部）