「お元気そうでよかった」米倉涼子、美デコルテ際立つ黒ドレス姿を披露！ 「わ、好きビジュすぎる」
俳優の米倉涼子さんは4月13日、自身のInstagramを更新。ドイツ・ベルリンで開催された映画『Michael』のワールドプレミアに出席した際の写真を公開しました。
【写真】米倉涼子、美デコルテ際立つ黒ドレス姿
コメント欄では「よねさん素敵。お元気そうでよかった。嬉しいです。写真ありがとうございます」「元気そうで、よかったです！輝いている、よねさん素敵です」「あなたはいつまでも私たちの女王よ」「わ、好きビジュすぎる」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】米倉涼子、美デコルテ際立つ黒ドレス姿
黒ドレス姿でレッドカーペットに登場米倉さんは「『Michael』ベルリン・ワールドプレミアにて。その存在と音楽が、今なお世界中で愛され続けている理由を感じさせる作品でした」と、同作品への深い敬意をつづり、3枚の写真を投稿。美しいデコルテラインが際立つエレガントな黒いドレスに身を包んだ姿です。作品看板の前で堂々と佇んだり、レッドカーペットを歩いたり、華やかさがあります。
海外での写真はほかにも3月28日にも海外での様子を公開した米倉さん。「メキシコロケ 一緒に作品を作り上げた現地スタッフの皆さんと」とつづり、3枚の写真を公開。主演を務めた『エンジェルフライト THE MOVIE』（Amazon Prime Video）のロケの様子です。海外スタッフと笑顔で並ぶ写真からは、国境を越えたチームワークの良さが伝わってきます。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)