まだ18歳だが、バルセロナFWラミン・ヤマルはすでに世界最高の選手なのだろうか。デビュー当初からテクニックは驚異的なレベルにあったが、そこからの成長も実に順調だ。



最近はスルーパスの精度もとんでもないレベルとなっていて、アウトサイドキックから敵陣を切り裂くパスを出すシーンも珍しいものではなくなってきた。



英『sky Sport』もヤマルの実力を絶賛しているが、印象的なデータが2つある。





世界最高峰の舞台であるチャンピオンズリーグにて、ヤマルはデビューから116回ものドリブルを成功させている。これはヤマルがCLデビューを果たした2023年9月からは最多の数字であり、2位のレアル・マドリードFWヴィニシウス・ジュニオール（92回）、FWキリアン・ムバッペ（78回）、パリ・サンジェルマンFWジェレミー・ドク（77回）など2位以下の選手にかなりの差をつけている。これで18歳というのだから驚きだ。さらに精度が上がっているスルーパスも、同期間のCLで21本も成功させている。これも同期間では昨年のバロンドールに輝いたパリ・サンジェルマンFWウスマン・デンベレ（20本）、バイエルンMFマイケル・オリーセ（20本）を抑えて1位だ。先週はCL準々決勝1stレグが行われたが、バルセロナはアトレティコ・マドリードに0-2で敗れてしまった。同メディアは今季のCLを制すればヤマルのバロンドール獲得もあると伝えているが、そのためには2ndレグでの大逆転が必要だ。スペイン代表で2026W杯を制するところからのバロンドール獲得もありそうだが、いずれにしてもバロンドールを獲得する日はそう遠くないだろう。年齢的に複数回の受賞もありそうで、ヤマルは時代をリードするとんでもない才能へと育っている。