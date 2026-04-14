　14日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1290円高の5万7920円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万7849.02円に対しては70.98円高。出来高は1万9588枚となっている。

　TOPIX先物期近は3764ポイントと前日比32ポイント高、現物終値比3.35ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57920　　　　 +1290　　　 19588
日経225mini 　　　　　　 57925　　　　 +1300　　　298106
TOPIX先物 　　　　　　　　3764　　　　　 +32　　　 30172
JPX日経400先物　　　　　 34075　　　　　+320　　　　1257
グロース指数先物　　　　　 744　　　　　　+7　　　　1749
東証REIT指数先物　　　　　1927　　　　　 +27　　　　 126

株探ニュース