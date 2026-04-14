日経225先物：14日正午＝1290円高、5万7920円
14日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1290円高の5万7920円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万7849.02円に対しては70.98円高。出来高は1万9588枚となっている。
TOPIX先物期近は3764ポイントと前日比32ポイント高、現物終値比3.35ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57920 +1290 19588
日経225mini 57925 +1300 298106
TOPIX先物 3764 +32 30172
JPX日経400先物 34075 +320 1257
グロース指数先物 744 +7 1749
東証REIT指数先物 1927 +27 126
株探ニュース
TOPIX先物期近は3764ポイントと前日比32ポイント高、現物終値比3.35ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57920 +1290 19588
日経225mini 57925 +1300 298106
TOPIX先物 3764 +32 30172
JPX日経400先物 34075 +320 1257
グロース指数先物 744 +7 1749
東証REIT指数先物 1927 +27 126
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