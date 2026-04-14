東京スカパラダイスオーケストラが13日、公式サイトを更新。トロンボーンの北原雅彦(64)が、今年5月12日のライブ「billboard classics Symphonic Tour 2026」(東京国際フォーラム ホールＡ)をもってグループでの活動を終了することを発表した。理由については「個人の音楽活動に専念するため」と知らせた。



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公式サイトによると、北原は「今後も音楽活動を継続」する。「これからの歩みについては、改めて皆さまにお伝えしていく予定です」と知らせた。



北原本人のコメントも添えられている。「1988年9月にスカパラに出会って38年!長きにわたり支えてくださったファンの皆様、そして共に音楽を創ってきたメンバー、スタッフの皆様ありがとうございました」と惜別の言葉を記した。



また「メンバー一同」名義でのコメントも掲載。「⻑い年月を共に過ごしてきた仲間であり、本人の決断を尊重したいと思っています」と説明した。さらに「北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラに残した⾳楽や情熱は、これからも私たちの中に⽣き続けます。大切にしていきます」と思いを受け継ぐことを記し、「自分たちはこれからも、精一杯東京スカパラダイスオーケストラの⾳楽を届け続けていきます。引き続き応援して頂けたら、嬉しいです」と呼びかけた。



スカパラは1985年から活動開始。北原は1988年から加入したメンバーだった。



（よろず～ニュース編集部）