「ICON e：」はなぜ低価格で販売できたのか

こんにちは！ 先進モビリティに興味津々の近藤スパ太郎です。特に電動モビリティは、最新技術を投入した車両が続々登場して目が離せません。

ホンダから原付一種の電動バイク「ICON e：（アイコン イー）」が、2026年3月23日に発売されました。「えぇっ！ 販売価格は税込で22万円なんですか!?」と、ボクは驚きです！

【画像】超カッコいい！ これがホンダの原付一種電動スクーター「ICON e：」です！ 画像で見る（30枚以上）

例えば、発売中の原付一種の電動スクーター「EM1 e：（イーエムワン イー）」は32万100円なので、ICON e：は10万円も安いんです。ちなみに、販売は終了していますが、ホンダの原付一種ガソリンエンジンスクーター「Dunk（ダンク）」は22万9900円でした。

もちろん、この価格はバッテリーも充電器も付いて22万円です。エンジン車と同等の価格で、既存電動バイクよりも航続距離が伸びているため、「もはや電動バイクの革命となる一台！」と思える車両がICON e：なのです。

ICON e：は「Easier and Economical Commuter」をコンセプトに開発され、より経済的なコミューターとして誕生しました。大幅に価格を抑えるために、ライト類やフレームなどの基本プラットフォームはEM1 e：と共通のものを使用しています。

そのため、ぱっと見はEM1 e：にかなり似ていますが、並べて比べてみるとICON e：は少しスリムで、シート後方にグラブバーを備え、外装パーツも異なります。

モーターの定格出力はどちらも0.58kWですが、全く違うモーターやバッテリーを搭載しています。

例えばEM1 e：は、国内4メーカー共通規格の交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e：」（50.26V 26.1Ah ≒1.31kWh）を搭載して航続距離は53km（定地走行テスト値30km／ｈ）です。自分で充電することも可能ですが、街中のバッテリーステーションで交換できる「Gachaco（ガチャコ）」のバッテリーシェアサービスの利用も選択も可能です。

一方、ICON e：は、着脱が可能な専用バッテリー（48V 30.6Ah ≒1.46kWh）を搭載し、航続距離は81km走ります。EM1 e：よりも28kmも多く走るのだから、その分パワーを抑えているのでは？ と思いきや、全くそんなことはないのです。

ＥM1 e：は最高出力1.7kW／540rpm、最大トルク90Nm／25rpm。 ICON e：は最高出力1.8kW／618rpm、最大トルク85Nm／110rpm。パワー特性は少し異なりますが、むしろ最高出力は向上しているんです。

ICON e：の開発責任者である本田技研工業株式会社 二輪・パワープロダクツ事業本部の三ツ川誠さんに聞くと、EV先進国の中国には48V系の高品質なEVシステムが沢山あり、これらを活用してICON e：専用設計にすることで走行性能を持ちながら、大幅にコストを抑えることができたそうです。

既にインドネシア、パキスタン、ベトナムなどで販売されており、日本と同じスペックでありながらタンデム走行でも1充電で40〜50kmを走っているそうです。つまりそれだけの走行パワーがあり、距離を走れる実証済みの車両なのです （注：日本では原付一種区分のためタンデム走行は出来ません）。

さらに驚いたのは、シート下にヘルメットなどの収納が可能な、26Ｌの巨大なラゲッジスペースがあることです。これまでの電動バイクはシート下にバッテリーを収納する設計が多く、ラゲッジスペースは犠牲になっていました。ICON e：はバッテリー容量を確保しつつもコンパクト化してステップボード下に収納することで、エンジン車両の容量を超えるラゲッジスペースを作りました。これはもう開発者の甚大な努力の賜物ですね。

さらにコックピットには500mlのペットボトルが入るフロントインナーラックがあり、5V 2.1A のUSBタイプAのソケットを装備しています。

跨ってみると、シートが大きくステップボードがフラットなのでポジションが楽々。車体を左右に振ってみると重量物のバッテリーがステップボード下にあるため、かなり低重心な印象です。

因みにバッテリー重量は11.4kgで、充電は取り外して行うか、プラグインで行うかの2Way方式。プラグイン充電口はシート下前方にあり、バッテリー残量25％から75％の充電時間は約3.5時間、0％から100％は約8時間です。

反転液晶表示の四角いフルデジタルメーターは見やすく、バッテリー残量は％表示もされるので安心です。走行モードは「スタンダード」と、バッテリー温存の「ECON」モードも備えています。荷掛フックも装備し、至る所に通勤や通学、買い物など日常で使い勝手の良さが考えられています。

カラーバリエーションは、「パールスノーフレークホワイト」、「キャンディラスターレッド」、「ポセイドンブラックメタリック」の全3色で、国内年間販売計画台数は2200台。

因みにICON e：は、電動バイク購入補助金は使えません。これは、同制度が内燃機関車両と同等価格で購入できるための補助金制度のため、既に内燃機関車両と同等の22万円という価格のため、補助金対象外なのです。

凄いなぁ。企業努力でこの価格にして、これだけの走行性能や便利機能を持つICON e：は、やっぱり「電動バイクの革命」と言ってもいいですよね？ 早く試乗してみたいな……とワクワクです！