光をまとうような輝き♡ISSEY MIYAKE PARFUMSの新作フレグランス

まるで光を身に纏うような、新しい香りの体験を。ISSEY MIYAKE PARFUMSから誕生した「ルミエールドゥ イッセイ」は、“Wearing Light（光を纏う）”をコンセプトにしたオードパルファム。自然の光がもたらす希望や喜びを香りで表現し、日常にそっと輝きを添えてくれる一本です。透明感あふれるボトルデザインとともに、五感で楽しむフレグランスの魅力をご紹介します♡

光を纏うフレグランスの魅力

「ルミエールドゥ イッセイ」は、アンバーフローラルの香調で構成された、前向きな気持ちを引き出すフレグランス。

トップノートには、100％天然由来のグリーンマンダリンとネロリが爽やかに広がり、太陽の光のようなきらめきを演出。

ミドルではオレンジブロッサムとフリージアがフェミニンな華やかさを添え、ホワイトムスクがやさしく包み込みます。

ラストはピスタチオウッドアコードとサンダルウッドが重なり、温もりと奥行きを感じる余韻に。光の移ろいのように変化する、繊細で印象的な香りです。

クラランスから限定サイズ♡Vコントアセラム大容量が登場

美しさ際立つボトルデザイン

三宅デザイン事務所が手がけたボトルは、光を閉じ込めたような透明感と幾何学的なフォルムが特徴。プリズムのように光を反射・拡散する多角形デザインが、唯一無二の存在感を放ちます。

オレンジピンクに輝くエリクシールは、穏やかな朝の光を思わせる美しさ。さらにパッケージにもシルバーの三角形を散りばめ、光の反射を表現するなど、細部まで世界観が貫かれています。

まさにアートピースのようなフレグランスボトルです。

商品ラインナップ＆サステナブル設計

■ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム

30mL：12,540円/50mL：17,930円/100mL：24,200円(税込)

■ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム（レフィル）

150mL：25,410円(税込)

■ルミエールドゥ イッセイ モイスチャライジング シャワークリーム

200mL：7,590円(税込)

※4月22日の先行発売はオードパルファム、レフィルの4品が対象となります。

天然由来成分を90％配合し、ヴィーガン認証も取得。さらにレフィル対応により環境負荷を軽減する設計で、サステナブルな視点も大切にされています。

光を感じる新しい香り体験♡

光の美しさと感情のきらめきを香りで表現した「ルミエールドゥ イッセイ」。洗練された香調とアートのようなボトル、そして環境への配慮まで兼ね備えたフレグランスは、日常を少し特別にしてくれる存在です♡自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。ぜひ新しい香りの世界を体験してみてください。