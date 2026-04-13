ファッショニスタ間で話題沸騰中♡ おしゃれ女子愛用の【バッグチャーム】特集
感度高めなイマドキガールの間では、バッグはチャームで盛るのが定番。そこで今回は、お気に入りのバッグチャームを、Ray♥Influencerの私物から2点セレクト♡ 遊び心あるデザインからガーリーな雰囲気の小物まで、とっておきのお気に入りチャームを紹介してもらいました。
LOVE BUZZ ITEM vol.49
THEME：お気に入りのバッグチャーム
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。感度高めなイマドキガールの間では、バッグはチャームで盛るのが定番。
色々なデザインのとっておきのお気に入りチャームを紹介してもらいました♡
Check! Ray♥Influencer・みみ
趣味はシール集め♡ ファッショニスタな美容師アシスタント
ハイブラバッグとも相性抜群なさくらんぼチャーム
「海外ガールがブランドのバッグにチャームをつけているのを発見して、即実行。雑貨屋さんで1,000円くらいで買ったチャームだけど、ブランドロゴに負けない存在感が◎。さくらんぼのおかげでオトナなバッグが可愛い印象に」
Check! Ray♥Influencer・まみちゃん
リボンとハートが大好きな甘党ガール♡
Instagram：@mamichiyan8982
赤バッグ×リボンでとことんラブリーに♡
「キラキラのビジューがついたリボンチャームとキーホルダーは韓国旅行に行ったときに1,500円くらいで購入。大きなリボンが目立つように、つけすぎず、シンプルな組みあわせにしました」
※掲載アイテムはすべて本人私物です。
Ray編集部 エディター 草野咲来
まみちゃん🎀
実未（みみ）