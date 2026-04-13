ファッショニスタ間で話題沸騰中♡ おしゃれ女子愛用の【バッグチャーム】特集

感度高めなイマドキガールの間では、バッグはチャームで盛るのが定番。そこで今回は、お気に入りのバッグチャームを、Ray♥Influencerの私物から2点セレクト♡ 遊び心あるデザインからガーリーな雰囲気の小物まで、とっておきのお気に入りチャームを紹介してもらいました。

LOVE BUZZ ITEM vol.49 THEME：お気に入りのバッグチャーム Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。感度高めなイマドキガールの間では、バッグはチャームで盛るのが定番。 色々なデザインのとっておきのお気に入りチャームを紹介してもらいました♡

Check! Ray♥Influencer・みみ 趣味はシール集め♡ ファッショニスタな美容師アシスタント Instagram：@0033.2004 ハイブラバッグとも相性抜群なさくらんぼチャーム 「海外ガールがブランドのバッグにチャームをつけているのを発見して、即実行。雑貨屋さんで1,000円くらいで買ったチャームだけど、ブランドロゴに負けない存在感が◎。さくらんぼのおかげでオトナなバッグが可愛い印象に」

Check! Ray♥Influencer・まみちゃん リボンとハートが大好きな甘党ガール♡ Instagram：@mamichiyan8982 赤バッグ×リボンでとことんラブリーに♡ 「キラキラのビジューがついたリボンチャームとキーホルダーは韓国旅行に行ったときに1,500円くらいで購入。大きなリボンが目立つように、つけすぎず、シンプルな組みあわせにしました」 ※掲載アイテムはすべて本人私物です。

Ray編集部 エディター 草野咲来

まみちゃん🎀

実未（みみ）