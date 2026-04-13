「スター・ウォーズの日」三都市で大規模イベント開催！限定販売のベスカー仕様ムビチケも

5月4日の「スター・ウォーズの日」を祝し、横浜・みなとみらい、渋谷「SHIBUYA TSUTAYA」、大阪の三エリアにて特別なイベントが開催されることが決定。そのほか、7年ぶりとなる劇場映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』関連商品やイベントなどが続々と登場する。



三都市で初開催！街全体で「スター・ウォーズ」の世界を体験

今年の「スター・ウォーズの日」は、待望の映画最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の5月22日（金）の公開を目前に控え、横浜・みなとみらい、渋谷「SHIBUYA TSUTAYA」、大阪の三エリアにて特別なイベントが開催される。三都市での同時イベント開催は今回が初めてで、映像作品の世界にとどまらず、関連グッズや音楽、店舗でのイベント、東京ディズニーランドのアトラクションなど「スター・ウォーズ」の多種多様な魅力を感じることができるかつてないスケールのイベントだ。

横浜・みなとみらい「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」

横浜・みなとみらいエリアでは、過去二年で累計350万人が来場したイベントがさらに進化して戻ってくる。約1カ月間、街全体で「スター・ウォーズ」の世界観に没入できるイベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」では、大空間に「スター・ウォーズ」の銀河が広がる特別な映像演出や、新作映画にも登場する、好奇心旺盛で食いしん坊、そして大きなフォースを秘めたグローグーの魅力がたっぷり詰まった造形展示やコンテンツが用意されている。

ランドマークプラザでは、歴代シリーズの名シーンや、大人気キャラクターなど、「スター・ウォーズ」の銀河が、巨大な空間に浮かび上がるホログラム映像を投影。左右の窓の向こうに広がる銀河には、数々のスターシップが飛び交い、壮大な冒険へと誘う。さらにMARK IS みなとみらいでは、みなとみらいの街並みを背景にした高さ約2mの巨大なグローグーがお出迎えするなど、見どころ満載だ。ほかにも、スタンプラリーやポップアップストア、地元の吹奏楽部などによるライブなど多彩なコンテンツを展開する。

期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月24日（日）

詳細：https://yokohama-swday.com/

渋谷「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」

5月の1カ月間、渋谷スクランブル交差点のSHIBUYA TSUTAYAに「スター・ウォーズ」の銀河が広がる。「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」では、建物の外装から店内まで、大規模な装飾を施した特別企画を開催。第1弾では歴代シリーズの魅力をふんだんに詰め込んだ迫力の特別映像をはじめ、等身大スタチューの展示など、「スター・ウォーズ」の銀河を存分に体験できる。第2弾では最新作の世界でグローグーと一緒に写真を撮れるインタラクティブなフォトブースや、映画最新グッズの展開を行う。さらに、地下1階では、「スター・ウォーズ」のバラエティに富んだ関連グッズを販売。5月4日の「スター・ウォーズの日」には特別イベントも予定している。渋谷ならではのカルチャーと融合した、あらゆるファンが楽しめるイベントだ。

期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）

第1弾：5月1日（金）〜5月15日（金）

第2弾：5月16日（土）〜5月31日（日）

大阪「STAR WARS DAY OSAKA 2026」

大阪・梅田エリアでは、「STAR WARS DAY OSAKA 2026」を開催。大阪の街を舞台に、「スター・ウォーズ」の世界観を体感できる展示やショッピングなど、さまざまな企画を展開する。MBS 毎日放送1階ロビーでは、マンダロリアンとグローグーの等身大スタチューやフォトスポットに加えて、「スター・ウォーズ」創造のルーツである「日本」の文化に着想を得た特別展示を実施。新時代の浮世絵師TAKUMI氏による作品や、スタジオジブリとルーカスフィルムのクリエイターが互いへのリスペクトを込めて制作した特別アートを西日本で初展示する。また、日本人アーティストやタレントなど各界で活躍する人々による『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』アートコレクションも展開。POP UP STOREでは大阪会場限定商品も登場し、ここでしか手に入らないグッズも楽しむことができる。

期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月12日（火） 10：00〜19：00 ※最終日は17：00閉場

7年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってくる

今年、「スター・ウォーズ」の銀河に新たな物語が加わる。7年ぶりとなる劇場映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、2026年5月22日（金）に日米同時公開される。孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと幼いグローグーの絆に大きな注目が集まる本作は、今年の「スター・ウォーズの日」に向けたさまざまな企画や新商品でもフィーチャーされている。

「スター・ウォーズ」全劇場作品が一挙上映

最新作の公開を記念して、4月24日（金）〜5月7日（木）の間に、全国9カ所の劇場で「スター・ウォーズ」のシリーズ作品エピソード1〜9と『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』、『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』の計11作品の一挙上映を行う。1977年の映画公開以降、個性豊かなキャラクターとともに物語の世界を広げ、世代を超えて愛されるシリーズへと発展してきた。本上映は、その壮大な物語の広がりを劇場で一気に楽しめる貴重な機会だ。シリーズを通して描かれる銀河の物語を、ぜひ劇場で体感してほしい。なお入場者特典として、劇場新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』B2ポスターがプレゼントされる（数量限定／先着順）。

驚きの重量感！1,000個限定のベスカー仕様ムビチケが販売決定

孤高の賞金稼ぎマンダロリアンが、依頼の報酬として受け取る銀河系で最も頑強な金属合金「ベスカー」にインスパイアされた、スチール製のムビチケを1,000個限定で特別制作！ 5月4日（月・祝）の「スター・ウォーズの日」から、「スター・ウォーズ」過去作上映劇場9カ所ほかにて販売予定だ。

販売場所：「スター・ウォーズ」過去作上映劇場9カ所ほか（予定）

販売価格：5,000円（税込／内訳：ムビチケ2,000円＋ベスカー代3,000円）

販売期間：5月4日（月・祝）〜5月21日（木）

※数量限定。一人につき一点のみの販売となる。

東京ディズニーランドにて特別バージョンのアトラクションを実施

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念し、東京ディズニーランドのアトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」では、2026年4月23日（木）〜2026年6月30日（火）の期間限定で最新作の主役マンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンを実施する。

体験するたびにストーリーが異なり何度乗っても楽しめるアトラクションだが、この期間は特別にマンダロリアンとグローグーが登場するシーンを必ず体験できる。

「スター・ウォーズ」の文化をみんなでお祝いしよう

最新作の公開に向け、関連グッズや各種キャンペーンも多数展開される。ハズブロのフィギュアやレゴの新作に加え、全国のロフトやトイザらス、212キッチンストア、ディズニーストアなどで限定アイテムが続々と登場する！ さらに、歴代パンフレットの復刻版BOXや限定レコードの販売、購入者への特製ピンズのプレゼント企画も実施される。5月4日には横浜DeNAベイスターズによるコラボ試合も開催され、さまざまな形でイベントを盛り上げる。

ファンとともに「スター・ウォーズ」の文化をお祝いするため、作品を観るだけにとどまらず、圧倒的なスケールのイベントやラインナップの商品群、店舗やパークでの体験など、日常から特別な体験へと広がる「スター・ウォーズ」の銀河に触れられる特別な1カ月が「スター・ウォーズの日」に向けてスタートする！ ぜひこの機会に「スター・ウォーズの日」をみんなでお祝いしよう！

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は5月22日（金）日米同時公開。『マンダロリアン』シーズン1〜3はDisney+（ディズニープラス）にて独占配信中。（海外ドラマNAVI）

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