犬を飼っている多くの人に、経験があると思います。

【写真を見る】注射なんて嫌だワン！ 狂犬病の予防接種 4～6月は強化月間 熊本市 人への感染・発症でほぼ死亡

4月から6月は、あの予防接種の強化月間です。

悲しそうに鳴く犬…

飼い主へ すがるように まとわりつく犬…

その先に待ち受けるのは、注射器を持った獣医師です！

ここは、熊本市で4月13日に始まった狂犬病の集団予防接種の会場です。

生後91日以上の犬を対象に、毎年、各地で集団接種が行われます。

ワンちゃんたちの表情さまざま

一瞬の出来事に何が起きたのかわからず、平然とする犬がいる一方で…

怖くて診察台に乗ることすらできず、飼い主に抱きかかえられる犬や、嫌いな注射を打たれご立腹な様子の犬も。

飼い主「いつもあんな感じ。押さえておかないと、嫌がって。『頑張ったね』っておやつ持って来ました。ごほうびに」

狂犬病は、感染した犬に人間がかまれて発症すると、ほぼ100％の確率で死亡するため、飼い主には生涯に1回の登録と、年1回の予防接種を受けさせることが法律で義務付けられていて、これを怠った場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります。

熊本市動物愛護センター 柳田敏郎所長「狂犬病から人と動物を守るためには、年に1回の狂犬病の予防注射が、非常に重要になります。必ず狂犬病の予防注射を受けてください」

熊本市内では4月21日まで、コミュニティセンターや区役所などに予防接種の集団会場が設けられるほか、動物病院でも受けられるということです。