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知っておきたい「日本一のシャッター商店街」の真実。かつて10万人が熱狂した炭鉱の街・福岡県田川市はなぜ衰退したのか

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ゆっくり遺産の探検隊」が「【2026年ついに廃止決定】かつて全国有数の巨大都市が…今やマジで街に誰もいない「日本一のシャッター商店街」になっていました【ゆっくり解説】」を公開した。福岡県田川市にある伊田商店街を訪れ、かつて炭鉱で栄えた街がシャッター商店街へと変貌した歴史的背景と、現在の取り組みについて解説した。



動画は、筑豊炭田の中心地として栄えた田川市の現状から始まる。最盛期には「黒ダイヤ」と呼ばれた石炭産業によって10万人を超える人口を誇った同市だが、現在は半分以下に減少している。玄関口である田川伊田駅は、JR日田彦山線と平成筑豊鉄道が乗り入れるが、平成筑豊鉄道は全線廃止の方針が発表されるなど、交通インフラの縮小が進んでいる。



案内人は、伊田商店街の巨大なアーケードに足を踏み入れる。見渡す限りシャッターが閉まり、通行人の姿はほとんどない。しかし、完全に廃墟化したわけではなく、一部の店舗は営業を続け、頭上の吊り看板には灯りがともされている。案内人は「全盛期の雰囲気がそのまま保存されてる」と、その異質な空間を表現した。



この急激な衰退の背景として挙げられるのが、戦後の「エネルギー革命」である。石炭から石油への転換により、1964年に同市を支えた三井田川鉱業所が閉山。これを機に人口が流出し、商店街も衰退の一途を辿ることとなった。



一方で、動画は商店街が持つ新たな価値にも言及する。閉ざされたシャッターにはアートが描かれ、映画のロケ地として活用されるなど、昭和の面影を残すロケーションが映像作品の舞台として注目を集めている。さらに、廃校を改修した施設「いいかねPalette」では、音楽スタジオやコワーキングスペースが設けられ、コンテンツ産業の創出を目指す新たな動きも始まっている。



案内人は「ここは過去の残り火じゃなくて、次の時代を探してる町なんだわ」と語り、失われた繁栄を嘆くのではなく、残された資源を活用して新たな文化を生み出そうとする田川市の底力を評価して動画を締めくくった。単なる衰退の象徴にとどまらない、地方都市の新たな可能性と歴史の重みを感じさせる内容となっている。