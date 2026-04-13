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【お手頃価格】魅力のGoogle Pixel 10aが新登場！コスパの良い中級機種ですが、性能は据え置きです。さて買うべきでしょうか？

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IT・ビジネス書作家の戸田覚が「【お手頃価格】魅力のGoogle Pixel 10aが新登場！コスパの良い中級機種ですが、性能は据え置きです。さて買うべきでしょうか？」を公開した。動画では、新発売の中価格帯スマートフォン「Google Pixel 10a」の実機を用い、デザインやスペックなどを検証。同モデルが持つ高いコストパフォーマンスと、どのようなユーザーに適しているかを解説している。



戸田はまず、日本限定カラーである「イサイブルー」の実機を手に取り、その軽さと持ちやすさを評価。実測184gという重量に対し、「日々の持ち歩きに負担がなくていい」と感想を述べる。特に高く評価したのが、背面カメラの形状だ。上位モデルや他社製品でよく見られるカメラの出っ張りが全くなく、机に置いた際にガタつきがない点を「ガタガタ系はイラついてます。この子はペッタリなんで、とってもいい」と絶賛。食事中などに横に置いて操作する際にも快適であると強調した。



一方で、ディスプレイのベゼル（額縁）の太さや、上位モデルと比較した際のベンチマークスコアの低さ、そして「Pixel Screenshots」などの一部AI機能が非対応である点など、中級機ならではの割り切りポイントも率直に指摘する。



価格は128GBモデルで79,900円からとなっており、前モデルからプロセッサ性能が据え置きであるため、「9aを持っている人が買う理由はない」と戸田は断言。しかし、8万円を切る価格で得られる高い質感と十分な性能を鑑み、「普通のスマホとしてはめちゃくちゃいい」と総括した。最終評価として80点という高得点をつけ、スマートフォンにコストパフォーマンスと使い勝手の良さを求めるユーザーにとって、有力な選択肢であることを示している。