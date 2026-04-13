ソファから滑り落ちていった愛犬。その瞬間を飼い主が何気なく撮影してみると……。思わぬ衝撃的な一枚の誕生に、「脳が追いつきませんwww」「犬なわけが無さすぎる犬」とXユーザーから多くの反響が寄せられ、記事執筆時点で22万3000件もの高評価がついています！

【写真：『絶対犬じゃないｗｗ』ソファから滑り落ちるワンコを撮影→脳が追い付かない『衝撃的な一枚』】

ソファから滑り落ちる犬を撮影すると…

Xアカウント「タレ目ラブ(@eru0902)」さまに投稿されたのは、ラブラドールレトリバーのエルくんが見せた衝撃の光景です。

ある日、ソファの上でくつろいでいたエルくん。しかし、次の瞬間……

なぜか頭からズルルッと滑り落ちていき、柔らかな体が一直線上にソファと床を繋ぐような姿勢に！犬とは思えないその姿は、幻の生物・ツチノコ、はたまたアザラシのようにも見えます（笑）

衝撃的な体の柔らかさが大きな話題に

高低差のある場所に体を預け、両前足を後方へと流すような姿勢のまま休んでいたというエルくん。

一見すると、苦しくないのかなと思ってしまいそうなこの姿勢。しかし、エルくんは普段からこの姿勢を好んでとっていることが多いらしく、お気に入りの体勢なのだとか！

あまりにも衝撃的な一枚に、Xユーザーから「脳が追いつきませんwww」「犬なわけが無さすぎる犬」「アザラシのような柔らかさですね！」「液体でしょうか…w」といった声が殺到！

記事執筆時点で570万回以上も表示され、22万3000件もの高評価もついています。

そんな愉快な姿勢で多くの人を楽しませてくれたエルくんの他の日の様子は、Xアカウント「タレ目ラブ(@eru0902)」さまでチェックしてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「タレ目ラブ(@eru0902)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。