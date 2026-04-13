斬新「チビ軽トラ」に反響あり！

神奈川県伊勢原市に拠点を置くEVメーカー「バブル」から2025年10月、新しい超小型3輪トライク「VIVEL TRUCK（ビベルトラック）」が登場しました。

遊園地のアトラクションを思わせるような、とても可愛らしく愛嬌のあるルックスが目を引くビベルトラックですが、その中身は日本の狭い道路事情や配送現場のニーズを徹底的に研究して作られた、極めて実用性の高いビジネスツールに仕上がっています。

【画像】超カッコいい！ これが斬新「チビ軽トラ」です！（30枚以上）

最新モデルにおいて大きな進化を遂げたのは「ドア」が装備された点。それまでは開放的なデザインが特徴でしたが、ユーザーからの熱い要望に応える形でキャビンが完全に密閉できる構造になりました。

これにより、雨や風をしのげる快適な居住空間が確保されただけでなく、荷物や車内のセキュリティ面も飛躍的に向上しています。

車体のサイズは、全長2170mm×全幅1070mm×全高1605mmと非常にコンパクト。一般的な軽トラックと比べてもひと回り以上小さい“チビサイズ”のため、軽自動車ですら進入をためらうような住宅街の細い路地や、入り組んだ市場の構内であっても、スイスイと軽快に走り抜けることができます。

この車両は法律上「ミニカー」として登録されます。運転には普通自動車免許（AT限定可）が必要になりますが、ヘルメットを着用する義務はありません（安全のためメーカーは装着を推奨）。

また、維持費の安さも大きな魅力です。車検を受ける必要がなく、車庫証明の取得も不要なため、所有する際の手間やコストを大幅に抑えることができます。

走行性能については、定格出力590Wのモーターとリチウムイオンバッテリーを組み合わせており、最高速度は55km／h、一度の充電で最大100kmの走行が可能です。特に経済性は抜群で、100km走るために必要な電気代は約150円とされており、ランニングコストを節約したい人にとって非常に強力な味方となるでしょう。

荷台部分には縦640mm×横850mm×高さ430mmのボックスが備え付けられており、最大で90kgまでの荷物を積むことができます。

価格（消費税込）で88万円。100万円を大きく下回るこの価格設定は、新車の軽トラックと比較しても十分に魅力的で、高い競争力を備えているといえるでしょう。

新たなビベルトラックに対して、ネット上では様々な反響が寄せられています。

まずその外観や立ち位置については、「昭和のダイハツ『ミゼット』を彷彿とさせる」「バーハンドルだし、初代ミゼットのイメージに近いかも」といった、かつての名車を懐かしむ声が多く見られ、ノスタルジックながらもどこか未来的なデザインが好意的に受け止められているようです。

実用面や維持費については、「車検がないのは最高！」「車庫証明がいらないのは助かる」「150円で100km走れるのスゴい」と、コストパフォーマンスを評価する意見が目立ちます。用途に関しても、「個人商店の近所への配達なら最高」「ピザの配達やフードデリバリーにぴったり」と、近距離配送のプロからも注目を集めています。

一方で、ビジネスの現場を見据えた鋭い指摘も上がっています。「お酒のような重い荷物を運ぶには、アオリが開かないと積み下ろしが大変かも」「荷台にフタがない、開放的なタイプも欲しい」といった要望や、DIY派からは「ここをベースにして、自分で幌やキャリアを自作してカスタマイズするのも楽しそう」という建設的なアイデアも寄せられました。

また、EVならではの課題として、「もしこれにエンジンが積まれていたら即買いだった」「充電時間を気にせず長距離を走れるエンジンモデルが欲しい」と、内燃機関を熱望する根強いファンもいるようです。

それでも全体としては、「こういうのを待っていた！」「まずは1週間くらいレンタルして試してみたい」といった前向きな声が多く、3輪トラックへの期待の高さが伺えます。