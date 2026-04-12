【算数クイズ】解けると快感！ 「24 □ 8 □ 6 = 9」の空欄に入るのは何？
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
計算のルールを思い出しながら、頭の柔軟性をテストしてみましょう。
24 □ 8 □ 6 = 9
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▼解説
左から順に計算を当てはめていくと、すっきりと答えが導き出せます。
24 ÷ 8 = 3
3 ＋ 6 = 9
まずは左側の「24と8」を計算してみましょう。9という答えに近づくためには、数字を小さくして解くのがコツですよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
計算のルールを思い出しながら、頭の柔軟性をテストしてみましょう。
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
24 □ 8 □ 6 = 9
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正解：÷ と ＋正解は「÷ と ＋」でした。
▼解説
左から順に計算を当てはめていくと、すっきりと答えが導き出せます。
24 ÷ 8 = 3
3 ＋ 6 = 9
まずは左側の「24と8」を計算してみましょう。9という答えに近づくためには、数字を小さくして解くのがコツですよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)