数字の並びを見てピンときたら快感！ 割り算と足し算を駆使して、式を完成させる脳トレ問題です。一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。ワクワクしながら挑戦してみてくださいね。

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

計算のルールを思い出しながら、頭の柔軟性をテストしてみましょう。

問題：□に入る記号は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

24 □ 8 □ 6 = 9

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正解：÷ と ＋

正解は「÷ と ＋」でした。

▼解説
左から順に計算を当てはめていくと、すっきりと答えが導き出せます。

24 ÷ 8 = 3
3 ＋ 6 = 9
まずは左側の「24と8」を計算してみましょう。9という答えに近づくためには、数字を小さくして解くのがコツですよ。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)