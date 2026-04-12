【工程写真付き】初心者必見！失敗しない「卵焼き」レシピ

プロ顔負けの卵焼きに挑戦

シンプルだけれど意外と奥が深い「卵焼き」。これからのお弁当シーズンに欠かせないメニューですが、毎回同じクオリティを保つのは難しいですよね。そこで今回は、プロ顔負けのきれいな卵焼きの作り方をご紹介。ポイントは卵の混ぜ方と火加減です。





※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました

卵液は3回に分けて入れる

1.材料を混ぜます。きれいな黄色にするためによく混ぜましょう。





2.次は焼く工程へ。フライパンに油を引き、はじめは中火で熱します。温まったら弱火にし、卵液の1/3を流し入れます。







3.半熟状態になったら、フライ返しで奥から手前に巻きます。







4.残りの卵液の半量を流し入れ、同じ要領で今度は手前から奥に巻きます。これをもう一度繰り返し、形を整えて完成。両端を切り落とすと、きれいに仕上がります。







これまで失敗していた人からも喜びの声が続出

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「いつも失敗してた卵焼き綺麗に巻けました。 脱、卵焼き巻恐怖症！」「うまく作れた試しがないけど、これなら出来ました！」「ちゃんと巻けたのは初めてです！イライラしなくなりました」など、皆さん満足のいく仕上がりに。





卵を混ぜて焼くだけなのに、うまく巻けずに形がくずれたり、焦げ目がついて不格好になったり、うまくいった試しがないという人も多いのではないでしょうか。

今回のレシピの3つのポイント「卵をしっかり混ぜる」「弱火で焼く」「卵液を何回かに分けて入れる」を守れば、理想の卵焼きに近づけるはずです。これからのお弁当作りの参考にしてみてください。

画像提供：Adobe Stock