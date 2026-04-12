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FP資格や宅建を保有し、投資や節税情報を発信する金融系YouTuberのラプトル博士が、YouTubeチャンネル「ラプトル博士【お金ラボ】」にて「【ホールドで大丈夫？】FANG+暴落中の今こそ知るべき"3つの落とし穴"！私が新NISAで投資しない理由も徹底解説！」と題した動画を公開した。動画では、高値からの下落が目立つFANG+の相場背景と、投資前に知っておくべき3つの構造的な落とし穴について徹底解説している。



動画ではまず、FANG+が高値から約23%下落している局面に触れ、その要因がイラン有事や利上げ懸念といった外部環境にあると説明。「企業の稼ぐ力は全く落ちていない」とし、下落理由を正しく理解して冷静な判断を下すよう促している。



その上で、投資の判断基準となる「3つの落とし穴」を順番に提示。1つ目は「均等配分とリバランス」の仕組みだ。年4回のリバランスによって、値上がりして比率が高まった銘柄を一部売却し、値下がりした銘柄を自動的に買い増すため、上昇の恩恵を最大化できないばかりか「負のループに入る可能性」もあると指摘した。



2つ目は「暫定ルール」の存在である。既存の構成銘柄が総合ランキング上位にいる限り入れ替わらないため、新興の急成長銘柄の取り込みが遅れ「株価が上がりきってから買う形になりやすい」と解説した。3つ目には「信託報酬の差」を挙げ、S&P500の約10倍にもなる運用コストが長期投資において無視できないデメリットになると強調した。



動画の終盤でラプトル博士は、自身はコスト効率や柔軟なウェイト調整の観点から「個別株投資を選択」しており、FANG+には投資していないと明言した。一方で、新NISAのつみたて投資枠でハイテク集中投資ができる点などは大きなメリットであり、「仕組みを理解して自分に合うか判断しよう」と結論付けている。