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知らないと損をする？米イラン停戦合意で株価急騰、乗り遅れたくない新NISA民必見の仕込みタイミング

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ラプトル博士【お金ラボ】」のラプトル博士が、「【絶好の買い場キタ】米イラン停戦合意で株価急騰！新NISA民は今すぐ仕込むべき？私の投資タイミングを徹底解説します！」を公開した。動画では、米イランの停戦合意を受けた株式市場の動向と、新NISA投資家が取るべき具体的な投資戦略について解説している。



動画の冒頭でラプトル博士は、トランプ大統領がSNSで発表したイランとの「2週間の停戦合意」に言及。このギリギリのタイミングでの合意を受け、日経平均株価は一時2800円を超える急騰を見せ、原油価格は急落したと振り返る。ラプトル博士は、これまでの有事モードから平時モードへ市場のセンチメントが一気に切り替わったと分析した。



今後の展開について、ラプトル博士は「恒久和平に向かう」「停戦が長期化する」「決裂し再び悪化する」という3つのシナリオを提示する。特に停戦が長期化した場合、根本的な問題が解決しないまま原油価格が高止まりし、景気後退と物価高が同時に進行するスタグフレーションのリスクがあると警鐘を鳴らした。



この不安定な局面における新NISAの投資戦略として、ラプトル博士は、つみたて投資枠について「相場の揺れこそドルコスト平均法が活きる」と述べ、既存の設定を継続するよう推奨する。一方、成長投資枠でのスポット投資については、一括での全力投入はリスクが高いと指摘。3月のCPI（消費者物価指数）やFANG銘柄の決算など、重要な指標を確認しながら「段階的に分割して仕込む」のが合理的だと説いた。



最後にラプトル博士は、「不安定な状態で無理に仕込むより、情勢が解決してから戻すのでも遅くない」と語り、頭と尻尾はくれてやる精神で、最悪の事態を避けるリスク管理の重要性を強調して締めくくった。