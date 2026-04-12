値上げの影響はほとんどなし？ 一部改良モデルの反響は

2026年2月19日、三菱は「トライトン」の一部改良モデルを発売しました。

1978年に発売された「フォルテ」をルーツにもつトライトンは、ラダーフレームを採用したピックアップトラックとして、東南アジアを中心に人気を博してきました。

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現行モデルとなる3代目は、2023年7月にタイで発表されたのち、翌2024年2月に日本国内で発売されました。

ボディサイズは、全長5360mm×全幅1930mm×全高1815mmとかなり大柄で、乗車定員は5名となっています。

心臓部に搭載されるのは、最高出力204ps／最大トルク470Nmを発揮する2.4リットル直列4気筒ディーゼルエンジンで、6速ATとAWDが組み合わされます。

今回の一部改良では、ヤマハ製「パフォーマンスダンパー」がフレームの前後に装着されたことで、乗り心地や操縦安定性が向上しています。

くわえて、前後のショックアブソーバーの応答性を高めることで、快適な乗り心地とシャープハンドリングが両立されています。

さらに、テールゲート開閉時の負担を軽減するテールゲートアシストが標準装備となったほか、パナソニック製「ナノイーX」の搭載やインテリアカラーの変更も行われています。

また、グレード構成も見直され、最上級グレードである「GSR」のみとされました。

そのほか、価格も改定され、およそ11万円アップの551万8700円となっています。

一部改良がおこなわれたトライトンに対し、販売店にはどのような反響が届いているのでしょうか。

北陸地方の三菱販売店担当者は次のように話します。

「今回の一部改良はエクステリアデザインが大きく変わるようなものではないため、お客様から多くの反響があるわけではありません。

ただ、国内ではほとんど唯一のピックアップトラックということもあり、マニアの方からお問い合わせをいただくことはあります。

そうしたお客様の声を聞くかぎり、今回の一部改良では、荷台のスタイリングバーが廃止されたことを好意的に受け止める方が特に多いようです。

トライトンというモデルは、『アウトドアでガンガン使いたい』というお客様が多く、荷台にカバー（キャノピー）を装着したいという方もめずらしくありませんが、スタイリングバーが廃止されたことで、そうしたカスタムがしやすくなったようです。

また、乗り心地が改善されたことについても、同乗されるご家族の方などにメリットが大きいため、購入を後押しする要素のひとつとなっていると感じます。

グレードが『GSR』のみとなったことや価格が上昇したことについても、当初心配していたほどのネガティブな反響はありません。

トライトンを検討されるお客様のほとんどが『趣味のクルマ』として考えていらっしゃることがその大きな理由だと思います」。

※ ※ ※

前出の三菱販売店担当者は、トライトンの一部改良モデルの納期について「おおよそ2か月程度」と話します。

ちなみに、ボディカラーは「ヤマブキオレンジメタリック」がもっとも人気が高いようです。