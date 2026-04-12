アイドルグループ「#2i2」が昨年末に解散し、現在はソロとして精力的に活動をしている天羽希純が、4月13日発売『週刊プレイボーイ17号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。

初めてのグアムで、さまざまな初体験に挑戦。彼女の魅力があふれる2泊3日のロケ、その裏側を語ってくれた。



＊ ＊ ＊

グアムで初打ち、まさかの結果

――今回のロケ地はグアムで、初めて訪れたんですよね？

天羽 そうなんです。南国だっていうのはわかっていたんですが、具体的にはどんな場所か知らなくて。海や山、赤土など、めっちゃ壮大な大自然が多くて感動しました。でも、一番うれしかったのは、パチンコ屋があったこと。初日にホテルに到着して、廊下を歩いているときに窓の外を見たら、遠く「PACHINKO」っていう文字が見えたんですよ！

――スタッフも一緒に歩いていて、さすがに見間違いでしょって思ったら......。

天羽 最初は信じてもらえなかったです（笑）。スタッフさんにもパチンコ好きがいたので、夜ごはんを食べた後、みんなで行きました。

――グアムのパチンコはどうでしたか？

天羽 『新世紀エヴァンゲリオン』など日本でおなじみの台も多くて、コーフンしましたね。30ドルで1500玉分のカードを買ってそれで打つんですが、変なコードがハンドル付近についていて、それをパチンコ台に接続すると自動で玉が発射されるんです。だからレバーを握っていなくていいんですが......私にとってはそれが物足りない。レバブルも感じられないし、打っているっていう感じがまったくないんですよ。

――結果は？

天羽 時間がなくて30ドル分しか打てず、結局負けちゃいました。でも、カメラマンさんがすぐに大当たりを引いて！ 先を越されたのがちょっと悔しかったです（笑）。

――ちなみに最近のプライベートでのパチンコの成績は？

天羽 今年はけっこう負けていたんですが、この間、パチンコ『東京喰種（トーキョーグール）』で2万発出しました！ 貯玉しているので、もっと増やしていけたら。

――今回のグアムロケで、印象的なシチュエーションは？

天羽 赤土で泥だらけになりながら撮影したシーン。カラダを汚した経験ってなくて、すごく新鮮でした。

――大迫力だったので、見開きページで写真を掲載させていただきました。

天羽 まるで砂漠のようで、『VIVANT（ヴィヴァン）』（TBS）のワンシーンみたいだなぁ、なんて思いながら撮影していました。でも、実はハエがいっぱいいて......。コーディネーターさんに「なんでこんなにハエがいるんですか？」って聞いたら、「あ、それはアレが埋まっているからだよ」って言われて。えええ、私、さっき寝転んだけど大丈夫かな、呪われないかなって、いろいろ想像しちゃいました。

――あ、それは近くにゴミ処理場があったからだと思います。

天羽 そうなんですね、ちょっと安心しました（笑）。

お化け屋敷でハプニング

――グアムでは初めてパラセーリングにも挑戦しました。

天羽 撮影の前日にパラセーリングをやるよって言われて、ずっとワクワクしていました。私、高所恐怖症ではないから、高い場所は全然平気なんです。でも、海面近くまで下ろされたときはちょっとビビりました。海に沈むかもって思って（笑）。その様子は付録DVDに収録されているのでぜひ見てください。

――立て続けに水上バイクもやりましたよね。

天羽 私、天才かなって。初めて操縦したんですけど、すいすいできて、本気で免許を取ろうかと思ったほど。私の運転姿、めちゃめちゃカッコよくないですか？

――確かにサマになっていました。次は何に挑戦します？ でも、普通のことをしてもしょうがないですよねぇ。

天羽 週プレさんは本当に怖い！ マリンアクティビティとか、バンジージャンプとか、安全が保証されたものにしてください。コブラやワニの群れの中に入れられるとか、そういう系はやっていないですから。

――バズりそうでいいですね。ちなみにNGって何があるんですか？

天羽 虫系が苦手です。触るのも、食べるのも。

――虫かー。

天羽 だからNGなんですって！ 仕事だから一応はトライはしますけど、絶対にやめてください（笑）。

――話は変わりまして、最近の休日の過ごし方は？

天羽 寝るかパチンコに行くか......。あと、最近の流行に乗ってシール帳を始めました。

――お、シール交換しているんですか？

天羽 いえ、シールを集めているだけで、まだ誰とも交換していません。買ったシールをシートから剥がしてシール帳に貼りつけるとき、ツメが剥がれそうになって痛ってーとか、ひとりでやっています。私、友達がいないので。

――そ、そうなんだ。

天羽 でも、楽しいですよ。私はひとりでなんでもできちゃうタイプなので。でも、アイドルグループ「#2i2（ニーニ）」が解散して、メンバーと毎日のように会えなくなったのがすごく寂しい......。

――映画を見たりとかは？

天羽 ホラー映画が大好きなので、よく見ていますよ。

――グアムでお化け屋敷にも行きましたよね？

天羽 滝の前で撮影した場所がテーマパークみたいになっていて、そこにお化け屋敷があって。なぜか私が先頭で入っていくという......。そういえば、ムービーも撮っていましたが、どこにも使っていないですよね？

――あまりに暗くて、ちゃんと撮れていなかったです......。

天羽 ちょっとー！ まあ、楽しかったからいいですけど。

スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ）

ヘア＆メイク／塩田結香（JULLY）

撮影協力／Guam Ocean Park

衣装協力／ fruits de mer

■天羽希純（Kisumi AMAU）

8月12日生まれ 東京都出身

◯2013年に芸能界デビュー。アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動していたが、昨年末をもって惜しまれつつ解散。現在はタレントとしてグラビア、バラエティ番組などを中心に活動中！

公式X【@amau_kisumi】

公式Instagram【@amaukisumi】



【デジタル限定】天羽希純『いくぜ！ 最高到達点!! 〜prologue〜』





【画像】天羽希純、初のグアム撮影グラビア

取材・文／高篠友一 撮影／前 康輔