サード写真集 『BONUS』 が大ヒット中の天羽希純「撮影初日にグアムのパチンコ屋を見つけて、打ちに行きました！」
アイドルグループ「#2i2」が昨年末に解散し、現在はソロとして精力的に活動をしている天羽希純が、4月13日発売『週刊プレイボーイ17号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。
初めてのグアムで、さまざまな初体験に挑戦。彼女の魅力があふれる2泊3日のロケ、その裏側を語ってくれた。
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――今回のロケ地はグアムで、初めて訪れたんですよね？
天羽 そうなんです。南国だっていうのはわかっていたんですが、具体的にはどんな場所か知らなくて。海や山、赤土など、めっちゃ壮大な大自然が多くて感動しました。でも、一番うれしかったのは、パチンコ屋があったこと。初日にホテルに到着して、廊下を歩いているときに窓の外を見たら、遠く「PACHINKO」っていう文字が見えたんですよ！
――スタッフも一緒に歩いていて、さすがに見間違いでしょって思ったら......。
天羽 最初は信じてもらえなかったです（笑）。スタッフさんにもパチンコ好きがいたので、夜ごはんを食べた後、みんなで行きました。
――グアムのパチンコはどうでしたか？
天羽 『新世紀エヴァンゲリオン』など日本でおなじみの台も多くて、コーフンしましたね。30ドルで1500玉分のカードを買ってそれで打つんですが、変なコードがハンドル付近についていて、それをパチンコ台に接続すると自動で玉が発射されるんです。だからレバーを握っていなくていいんですが......私にとってはそれが物足りない。レバブルも感じられないし、打っているっていう感じがまったくないんですよ。
――結果は？
天羽 時間がなくて30ドル分しか打てず、結局負けちゃいました。でも、カメラマンさんがすぐに大当たりを引いて！ 先を越されたのがちょっと悔しかったです（笑）。
――ちなみに最近のプライベートでのパチンコの成績は？
天羽 今年はけっこう負けていたんですが、この間、パチンコ『東京喰種（トーキョーグール）』で2万発出しました！ 貯玉しているので、もっと増やしていけたら。
――今回のグアムロケで、印象的なシチュエーションは？
天羽 赤土で泥だらけになりながら撮影したシーン。カラダを汚した経験ってなくて、すごく新鮮でした。
――大迫力だったので、見開きページで写真を掲載させていただきました。
天羽 まるで砂漠のようで、『VIVANT（ヴィヴァン）』（TBS）のワンシーンみたいだなぁ、なんて思いながら撮影していました。でも、実はハエがいっぱいいて......。コーディネーターさんに「なんでこんなにハエがいるんですか？」って聞いたら、「あ、それはアレが埋まっているからだよ」って言われて。えええ、私、さっき寝転んだけど大丈夫かな、呪われないかなって、いろいろ想像しちゃいました。
――あ、それは近くにゴミ処理場があったからだと思います。
天羽 そうなんですね、ちょっと安心しました（笑）。お化け屋敷でハプニング
――グアムでは初めてパラセーリングにも挑戦しました。
天羽 撮影の前日にパラセーリングをやるよって言われて、ずっとワクワクしていました。私、高所恐怖症ではないから、高い場所は全然平気なんです。でも、海面近くまで下ろされたときはちょっとビビりました。海に沈むかもって思って（笑）。その様子は付録DVDに収録されているのでぜひ見てください。
――立て続けに水上バイクもやりましたよね。
天羽 私、天才かなって。初めて操縦したんですけど、すいすいできて、本気で免許を取ろうかと思ったほど。私の運転姿、めちゃめちゃカッコよくないですか？
――確かにサマになっていました。次は何に挑戦します？ でも、普通のことをしてもしょうがないですよねぇ。
天羽 週プレさんは本当に怖い！ マリンアクティビティとか、バンジージャンプとか、安全が保証されたものにしてください。コブラやワニの群れの中に入れられるとか、そういう系はやっていないですから。
――バズりそうでいいですね。ちなみにNGって何があるんですか？
天羽 虫系が苦手です。触るのも、食べるのも。
――虫かー。
天羽 だからNGなんですって！ 仕事だから一応はトライはしますけど、絶対にやめてください（笑）。
――話は変わりまして、最近の休日の過ごし方は？
天羽 寝るかパチンコに行くか......。あと、最近の流行に乗ってシール帳を始めました。
――お、シール交換しているんですか？
天羽 いえ、シールを集めているだけで、まだ誰とも交換していません。買ったシールをシートから剥がしてシール帳に貼りつけるとき、ツメが剥がれそうになって痛ってーとか、ひとりでやっています。私、友達がいないので。
――そ、そうなんだ。
天羽 でも、楽しいですよ。私はひとりでなんでもできちゃうタイプなので。でも、アイドルグループ「#2i2（ニーニ）」が解散して、メンバーと毎日のように会えなくなったのがすごく寂しい......。
――映画を見たりとかは？
天羽 ホラー映画が大好きなので、よく見ていますよ。
――グアムでお化け屋敷にも行きましたよね？
天羽 滝の前で撮影した場所がテーマパークみたいになっていて、そこにお化け屋敷があって。なぜか私が先頭で入っていくという......。そういえば、ムービーも撮っていましたが、どこにも使っていないですよね？
――あまりに暗くて、ちゃんと撮れていなかったです......。
天羽 ちょっとー！ まあ、楽しかったからいいですけど。
スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ）
ヘア＆メイク／塩田結香（JULLY）
撮影協力／Guam Ocean Park
衣装協力／ fruits de mer
■天羽希純（Kisumi AMAU）
8月12日生まれ 東京都出身
◯2013年に芸能界デビュー。アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動していたが、昨年末をもって惜しまれつつ解散。現在はタレントとしてグラビア、バラエティ番組などを中心に活動中！
公式X【@amau_kisumi】
公式Instagram【@amaukisumi】
【デジタル限定】天羽希純『いくぜ！ 最高到達点!! 〜prologue〜』
取材・文／高篠友一 撮影／前 康輔