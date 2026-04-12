159万回以上視聴され11万の「いいね」を獲得しているのは、ごはんの合図を耳にした子猫の姿。ごはんがうれしくてたまらない様子に、視聴者からは「あああああ！！ かわいすぎる～～～！！！！」「めっちゃ可愛い毛玉ーー！！」と絶叫のコメントが届いています。

【動画：『ごはんの合図』を聞いた子猫→次の瞬間…悶絶必至の『かわいすぎる反応』】

ごはんの合図はキッチンタイマー

Instagramアカウント「きょうのいなり。」に投稿されたのは、ラガマフィン子猫「いなりちゃん」がごはんの合図を聞いたときの可愛すぎる反応。いなりちゃんのおうちでは、ごはんの時間になるとキッチンタイマーを鳴らすのだそうです。

この日、おうちのキッチンタイマーが可愛い音で「ピロリピロリリン」と鳴ると、いなりちゃんは飼い主さんの足元でくるんとターン。待ちに待ったごはんの時間と理解して、喜びのあまり回ってしまったようです。

長い長い「にゃーん」

くるんと華麗にターンしたあとは「にゃーーーあぁーん」と高い声で鳴いたといいます。「やっとごはーん！」「おなかすいたー！」という気持ちがあふれてしまったのでしょうか。喜びを全身で表現している様子が可愛すぎます。

いなりちゃんが飼い主さんの足にぴったりと寄り添うようにしてついていくと、いつもの場所にごはんがセット。お皿を置くやいなや食べ始めたそうです。ごはんの時間が楽しみでたまらないのでしょうね。

みなさんのごはんの合図は？

飼い主さんの「みんなの猫ちゃんもご飯の合図ある？」との問いかけには、視聴者から「ご飯の合図の歌を歌います」「うちの猫はご飯！を独特のイントネーションつけて言ったらご飯の合図になってます笑笑笑」「私はご飯のお皿をカンカンして合図してます」などのコメントが。

ごはんの合図を決めておくと、いなりちゃんのような可愛いリアクションが見られるのかもしれませんね。ちなみに、飼い主さんのおうちではキッチンタイマーを料理には使えなくなってしまったそうです。

ごはんの合図を耳にしたいなりちゃんの反応を見た視聴者からは、「しっぽをピンと立てるの可愛い」「最初の鳴き声が『ふえぇぇぇぇん』にしか聞こえないかわいいww」などのコメントも集まっていました。

Instagramアカウント「きょうのいなり。」には、いなりちゃんがおうちに迎え入れられてからの日々が綴られています。これからの成長も楽しみです！

写真・動画提供：Instagramアカウント「きょうのいなり。」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。