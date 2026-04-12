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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日5分だけ】ガチガチの肩甲骨周りを深くほぐして、辛い首・肩がスッと軽くなるストレッチ」を公開しました。この動画では、約5分間で肩甲骨周りや首、肩、背中を動かし、固まった体をほぐすストレッチを紹介しています。



プログラムは、座ったまま行える動きで構成されています。のが氏はまず、両手を組んで交互に肘を下ろす動きから始め、固まった肩甲骨を徐々に動かしていきます。次に、背中を丸める動きと胸を開く動きを繰り返し、肩甲骨同士を離したり寄せたりすることを意識するよう解説します。続いて、肩を引き下げたまま交互に肘を後ろに引く動きや、肩をすくめてから下ろす動きで、さらに肩周りをほぐします。



プログラムの中盤では、首のストレッチに移行。片手を背中に回し、もう一方の手で頭をゆっくりと横に倒して首の側面を伸ばします。さらに、手を少し後頭部側に移動させ、頭を斜め前に倒すことで、首の斜め後ろの筋肉にもアプローチします。これらの動きは、左右それぞれ丁寧に行うことがポイントです。



最後に、両腕で自分を抱きしめるように背中を丸め、体を軽く揺らしながらリラックスして終了します。短時間でテンポよく進むため、忙しい日々の合間にも取り入れやすい内容です。動画を参考に、毎日のストレッチで凝り固まった体をほぐしてみてはいかがでしょうか。