山本裕典（38）が挑戦中の「オファー待ち30時間マラソン」にて、激走する山本のもとにエイジングケア商品で知られる企業からCMのオファーがきたことが明らかになった。

【映像】山本裕典にCMオファーした企業＆喜びのマイクパフォーマンス

ABEMAは2026年4月11日の開局10周年を記念し、特別番組『30時間限界突破フェス』を放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、伊豆諸島の三宅島を舞台に、12日夜10時までに島を2周、およそ60kmの完走を目指すものである。番組『愛のハイエナ』内のホスト企画で大きな注目を集めるも、一向に仕事が増えないという現状を打破するため、30時間の走りと並行して、リアルタイムでドラマや映画、CMなどの仕事オファー獲得を狙う。

レース中盤、山本が宮古島のスナックで休憩していると、プロデューサーの新井氏より最新のオファー状況が報告されると、スタジオは騒然となった 。アンファー株式会社から「愛のハイエナでの山本裕典様の姿に惹かれており、このマラソンを機に、『愛のハイエナ』とタイアップできないでしょうか」とのオファーがあったそうで、これを聞いた山本は「やったー！アンファー！？」と大喜び。応援に駆けつけたホストたちがシャンパンコールをはじめ、山本は「アンファーさん素敵なお仕事ありがとうございます。山本裕典、くたくたですけど、今最高に気持ちが良いです！よいしょー！！」と絶叫。自身の写真が入ったオリジナルシャンパン風スポーツドリンクを瓶ごと一気飲みしていた。

