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フードデリバリー配達員のYouTubeチャンネル「レクター」さんが、「【2年以上使用！】あさひの電動自転車"エナシスシティ"を徹底レビュー！唯一のデメリットも紹介します【Uber Eats配達員】」を公開した。動画では、デリバリー配達員として活動するレクターさんが、2年半愛用しているあさひサイクルの電動自転車「エナシスシティ」の使い勝手や耐久性について、独自の視点で徹底レビューしている。



レクターさんが本モデルを選んだ最大の理由は、全国に約557店舗を展開するあさひの「店舗数の多さ」だ。出先や引越し先でもトラブル時に持ち込みやすく、修理などの対応がスムーズに行える点を高く評価している。また、スポーツタイプの車体は20km/h以上のスピードが簡単に出せ、バッテリーもパワーモードで約55km、エコモードなら約95km走行可能と、配達業務でも十分な性能を発揮するという。



一方で、唯一のデメリットとして挙げたのが自転車に乗る際に「またぐ部分が高いこと」だ。特に雨の日にタイトな雨具を着て配達業務を行っている際、「またがるっていうのがちょっときついな」と、乗り降りのしづらさを指摘した。また、約2.2kgあるバッテリー自体の重さにより、スタンドを立てる際などに重みを感じる点にも触れている。



しかし、それを補って余りある耐久性については絶賛している。毎日重い配達用バッグを載せて酷使しているにもかかわらず、「まだパンクしたことはない」と明かした。前輪は購入時から一度も交換しておらず、負担の大きい後輪のタイヤも2年間は持ちこたえたという驚異的なタフさを紹介。さらに、バッテリー下部にUSB-Aポートが搭載されており、いざという時にスマートフォンを充電できる便利機能も披露した。



動画の終盤では、実際の坂道走行を実演。「ほとんど力はいらない」と、急な坂道でもギアとアシストのパワーモードを駆使すれば片手で登れるほどの余裕を見せた。配達の過酷な環境にも耐えうる耐久性と、スポーツタイプならではの快適な走りを両立した「エナシスシティ」は、日常使いから本格的な業務利用まで、幅広く活躍する頼もしい相棒と言えそうだ。