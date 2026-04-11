“割って楽しむ”ジョニーウォーカー「ブロンド」登場! 麻布台ヒルズで一杯500円のイベント開催
スコッチウイスキーブランドのジョニーウォーカーは、新製品「ブロンド」の販売を開始した。これを記念し、4月11日〜13日に麻布ヒルズギャラリーにて、没入体験型POP UPイベント「JOHNNIE WALKER BLONDE presents “Walk Into Magic Hour”」を開催する。期間は4月13日まで。
これまでのスコッチウイスキーとは一線を画す「ブロンド」
ミックスして楽しむことを前提にした新ジャンルのウイスキー
顕著な成長を続ける国内のウイスキー市場。しかし、キリンビールが行った調査では、ウイスキー購入者の年齢層は高い傾向にあり、若年層にとっては敷居が高く、手が出しづらいというイメージがあることが判明した。
そうした現状を打破するため、新ジャンルの「ブロンド」は「ミックス(割材との組み合わせ)のためのウイスキー」というチャレンジングなウイスキーとして、若年層をターゲットに展開する。
デザインは象徴的な青のストライディングマンに明るい黄色を組み合わせ、プレミアム感や躍動感を表現
シリーズで最もスモーキーさを抑えた味わいは、「ふわりとひらく、香りと甘み」をキーワードに開発。丁寧なブレンドとアメリカンオーク樽で熟成させることで、ライトな口当たりとフルーティーな味わい、なめらかなバニラのような余韻を実現させたという。
また、ジョニーウォーカーは「ブロンド」の発売に合わせて、ウイスキーをソーダで割るクラシカルなハイボールだけではなく、好みに合わせてミックスして楽しむという新しいスタイルを「マジックアワーミックス」と命名して推奨。様々なフレーバーの割材の中でも、特にオススメというレモネードを組み合わせる「ジョニーブロンド レモネード ハイボール」のレシピを公開している。
「ジョニーブロンド レモネード ハイボール」
マジックアワーの中、CM出演体験も
そんなジョニーウォーカーがオススメするカクテルが楽しめるイベントが、3日間限定の没入体験型POP UPイベント「JOHNNIE WALKER BLONDE presents “Walk Into Magic Hour”」だ。
大きな特徴となるのが、7月公開を予定するCM撮影に用いたマジックアワーを演出する巨大セットを、そのままイベントでも使用すること。これにより、参加者は昼夜を問わず、いつでもマジックアワーの世界に没入できる。
イベント会場にはマジックアワーを演出する巨大な太陽が登場。情景は一定周期で変化するので、様々なマジックアワータイムが楽しめる
イベントの目玉となるのが、CMの被写体体験だ。巨大な太陽の前にはCM撮影用のカメラが設置されており、カメラの映像はモニターに投影されるので、モニターを撮影すれば、あたかも「ブロンド」のCMで主演を務めた気分を誰でも味わうことができる。
モニターに投影される映像は撮影可能なので、ぜひチャレンジしてほしい
会場では「ジョニーブロンド レモネード ハイボール」に加え、「ジョニーブロンド シトラスレモネード ハイボール」「ジョニーブロンド Taitanミックス」、ノンアルコールの「レモネードソーダ」をそれぞれ1杯500円で提供する。
会場で販売される「ジョニーブロンド シトラスレモネード ハイボール」
会場内には屋上をイメージしたセットが5カ所用意され、そこでハイボールを片手にベンチでくつろいだり、ベッドに横になったりと、思い思いのひと時が楽しめるとのことだ。
ジョニーウォーカーがオススメするプレミアムな味わいを、この機会にぜひ味わってほしい。
○「JOHNNIE WALKER BLONDE presents “Walk Into Magic Hour”」
会場：麻布台ヒルズギャラリー(東京都港区⻁ノ門 5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA MB階)
会期：4月11日〜4月13日
開催時間：12:00〜20:00(13日は12:00〜18:00)
入場料：入場無料(1ドリンクオーダー制)
安藤康之 あんどうやすゆき フリーライター/フォトグラファー。編集プロダクション、出版社勤務を経て2018年よりフリーでの活動を開始。クルマやバイク、競馬やグルメなどジャンルを問わず活動中。 この著者の記事一覧はこちら
これまでのスコッチウイスキーとは一線を画す「ブロンド」
ミックスして楽しむことを前提にした新ジャンルのウイスキー
そうした現状を打破するため、新ジャンルの「ブロンド」は「ミックス(割材との組み合わせ)のためのウイスキー」というチャレンジングなウイスキーとして、若年層をターゲットに展開する。
デザインは象徴的な青のストライディングマンに明るい黄色を組み合わせ、プレミアム感や躍動感を表現
シリーズで最もスモーキーさを抑えた味わいは、「ふわりとひらく、香りと甘み」をキーワードに開発。丁寧なブレンドとアメリカンオーク樽で熟成させることで、ライトな口当たりとフルーティーな味わい、なめらかなバニラのような余韻を実現させたという。
また、ジョニーウォーカーは「ブロンド」の発売に合わせて、ウイスキーをソーダで割るクラシカルなハイボールだけではなく、好みに合わせてミックスして楽しむという新しいスタイルを「マジックアワーミックス」と命名して推奨。様々なフレーバーの割材の中でも、特にオススメというレモネードを組み合わせる「ジョニーブロンド レモネード ハイボール」のレシピを公開している。
「ジョニーブロンド レモネード ハイボール」
マジックアワーの中、CM出演体験も
そんなジョニーウォーカーがオススメするカクテルが楽しめるイベントが、3日間限定の没入体験型POP UPイベント「JOHNNIE WALKER BLONDE presents “Walk Into Magic Hour”」だ。
大きな特徴となるのが、7月公開を予定するCM撮影に用いたマジックアワーを演出する巨大セットを、そのままイベントでも使用すること。これにより、参加者は昼夜を問わず、いつでもマジックアワーの世界に没入できる。
イベント会場にはマジックアワーを演出する巨大な太陽が登場。情景は一定周期で変化するので、様々なマジックアワータイムが楽しめる
イベントの目玉となるのが、CMの被写体体験だ。巨大な太陽の前にはCM撮影用のカメラが設置されており、カメラの映像はモニターに投影されるので、モニターを撮影すれば、あたかも「ブロンド」のCMで主演を務めた気分を誰でも味わうことができる。
モニターに投影される映像は撮影可能なので、ぜひチャレンジしてほしい
会場では「ジョニーブロンド レモネード ハイボール」に加え、「ジョニーブロンド シトラスレモネード ハイボール」「ジョニーブロンド Taitanミックス」、ノンアルコールの「レモネードソーダ」をそれぞれ1杯500円で提供する。
会場で販売される「ジョニーブロンド シトラスレモネード ハイボール」
会場内には屋上をイメージしたセットが5カ所用意され、そこでハイボールを片手にベンチでくつろいだり、ベッドに横になったりと、思い思いのひと時が楽しめるとのことだ。
ジョニーウォーカーがオススメするプレミアムな味わいを、この機会にぜひ味わってほしい。
○「JOHNNIE WALKER BLONDE presents “Walk Into Magic Hour”」
会場：麻布台ヒルズギャラリー(東京都港区⻁ノ門 5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA MB階)
会期：4月11日〜4月13日
開催時間：12:00〜20:00(13日は12:00〜18:00)
入場料：入場無料(1ドリンクオーダー制)
安藤康之 あんどうやすゆき フリーライター/フォトグラファー。編集プロダクション、出版社勤務を経て2018年よりフリーでの活動を開始。クルマやバイク、競馬やグルメなどジャンルを問わず活動中。 この著者の記事一覧はこちら