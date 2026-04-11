竹丸は6回途中1失点で勝利投手となった

■巨人 3ー2 ヤクルト（10日・東京ドーム）

巨人は10日、東京ドームで行われたヤクルト戦に3-2で勝利し、2連勝を飾った。先発したドラフト1位の竹丸和幸投手（鷺宮製作所）は6回途中1失点で2勝目をマークしたが、杉内俊哉投手チーフコーチは被安打8という内容に「もう少し考えて」と注文した。

竹丸は初回、2回と走者を背負うも、ともにダブルプレーで無失点。4回は3本の安打と犠飛で1点を奪われた。1点リードの6回に2安打で2死一、三塁とされたところで交代を告げられた。

代わった船迫大雅投手が抑えて同点とされることは回避できたが、浮いた変化球も多く5回2/3を投げて8安打1失点の内容。3者凡退は1イニングだけというタフな投球だった。

杉内コーチは「打たれたヒットは全てシングルなので」と大量失点につながらなかったことに安堵。「しっかりバッテリーで話し合って。多分、竹丸もなかなか首を振らないと思うんでね。キャッチャーに任せっぱなしとなるかもしれないので。もう少し自分で考えてっていうのは必要になってきますね」と注文をつけた。

新人でも遠慮せずに捕手のサインに首を振る“勇気”を求めた。「どんどん相手も研究してきますからね。その上を行かなきゃいけないから、ピッチャーは」。3試合の登板でトップタイの2勝目を挙げたが、厳しいプロの世界で生き抜くため、さらなる成長の必要性を説いた。（湯浅大 / Dai Yuasa）