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YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」に出演する平井拓郎が、「【感謝】今までありがとうございました！売れかけて売れないバンドマンの末路！」と題した動画を公開した。チャンネル登録者数1万人突破を報告し、視聴者への感謝や今後の野望、さらには過去動画における衝撃の裏話を明かした。



動画冒頭、平井は「ついに当チャンネルが登録者数1万人突破です！」と歓喜。当初は「1万は無理やろ」と思っていたものの、約1年間の継続的な発信により達成できたと振り返り、視聴者やYouTube創業者にまで感謝を述べた。



自身の音楽活動について、武道館到達といった目標に未達だった挫折や後悔が、結果的に視聴者へ価値を与えたと分析。「SUPER BEAVER」や「KANA-BOON」など、最前線で活躍する「1軍」のバンドと一緒にツアーを回った経験に触れ、「2軍よりは頑張ったかもねみたいな、この1.5軍というなんとも言えなかった地位に居場所を与えてくれて本当にありがとうございます」と頭を下げた。



また、1周年を記念したトークライブの開催を発表。登録者1万人突破記念も兼ねたこのイベントでは、自身のYouTubeチャンネルの収益アナリティクスを全公開する企画や、若手バンドマン向けに売れるための戦略を考えるコーナーを用意しているという。



さらに、これまで公開した中で最も好きな動画を問われると、「ダントツでこれ」と「悲惨な売れないバンドマン」の末路を語る動画を紹介。しかし、その動画に登場するバンドマンからの相談は「実はヤラセでたつじ（スタッフ）なんですよね」と暴露。スタッフの演技が上手すぎたため隠していたと、笑いながら明かした。



今後の明確な目標として「書籍を出す」ことを掲げた平井。YouTubeでの発信を絡めた新たな展開を目指し、「いきましょう！」と2万人に向けた意気込みを力強く宣言した。赤裸々な本音とユーモア溢れる語り口で、ファンを楽しませ続ける彼の今後の活動に期待が高まる。