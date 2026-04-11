4/11は一粒万倍日！水晶玉子さんが教える『家で過ごすだけで運気が上がる』開運術

2026年4月11日（土）はラッキーデー。おうち時間を大切にしたい日です。この日をどう過ごすのが正解？ 開運のヒントを、人気占い師・水晶玉子さんに教えていただきました。

4/11（土）は一粒万倍日！

家の中で過ごす時間を大切にすると幸運度がアップ！ のんびり過ごすのもよし、料理の作りおきや大掃除をするのもよし。大切なのは「心が満たされること」を選ぶこと。好きな音楽を流す、お気に入りの香りを漂わせるなど、心地いい環境づくりも運の後押しに。

気負わず過ごす時間も、運を整えるひとつの方法。自分をいたわるひとときを、ゆっくり楽しんでみてください。

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）

教えてくれたのは ……水晶玉子先生

©chihiro.

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。