京都で行方不明になっている小学生。10日は、捜査員がシャベルを手に、山の中を捜索しました。行方不明の男の子が通う小学校では、GPS機能付きのキーホルダーを持たせる保護者の姿もみられています。

■約50人態勢で捜索…きのうから“2つの変化”

記者（京都・南丹市＝10日）

「かなり強く雨が降っています」

冷たい雨が降る中、10日はおよそ50人態勢での捜索です。

行方がわからない小学6年生の安達結希くん（11）。警察官の姿は9日と同じ、結希くんの自宅と小学校の間の山の中にありました。

ただ、9日からの変化が2つ。

1つ目は「捜査員の装備」。9日は見かけなかった「シャベル」を手にしていました。

記者

「地面を掘りながら捜索する様子が見えます」

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土の中まで入念な捜索。そして、2つ目の変化は「規制線の範囲」です。

記者

「きのうはこの辺りに規制線がはってあったのですが、きょうはないですね」

10日は9日の場所から100メートルほど進んだ先。範囲を狭めて捜索を行っているのでしょうか。

近所の人は、この場所についてこう話します。

近所の人

「（きょうの捜索場所について）昔は山の手入れうんぬんで入ってたけど、最近はほったらかしで荒れ放題の山。地元（の人）だけですね、入るとしたら」

行方不明から18日。警察は、市内全域の捜索を続けています。

■先月29日にリュック発見…新たな手がかりは

警察によりますと、先月23日。小学校付近を最後に、行方がわからなくなったという結希くん。

6日後の29日、3キロほど離れた山の中で、親族によってリュックが見つかりました。周辺では…。

記者（リュック発見場所周辺＝先月30日）

「山の中でリュックが見つかったということで、捜索が続いています」

しかし、新たな手がかりは見つからず。

この辺りは、消防団がリュック発見前に捜索していたこともわかっています。

南丹市消防団 野中大樹団長

「くまなく捜索しました。言えるのは、見つけられなかったということ」

近くの池では、水中ドローンを使った捜索も行われました。

その後は小学校近くの池、そして今週火曜日（7日）には、結希くんの自宅近くの山の中で、およそ60人態勢の集中捜索が行われました。

記者（今月7日）

「警察車両が規制線の中から出てきました」

捜索はおよそ10時間に及びましたが、ここでも手がかりは得られなかったということです。

9日と10日は、自宅と小学校の間に位置するエリアの捜索。“有力なヒント”は見つかるのか。

■10日から通常授業…学校は「安全対策を強化」

結希くんの通う小学校では、10日から通常授業ですが、見守り登校は継続、学校は安全対策を強化しました。

1年生の保護者

「GPSをカバンにつける形にした。キーホルダータイプのGPS。携帯で位置がわかる」

これまで原則禁止だったGPS機能付き端末や、子ども用携帯などの所持が、新たに認められたということです。

2年生と5年生の保護者

「（子どもと結希くんは）関わりがあったみたいで、よく『面白いし楽しいし、しゃべってくれた』って。元気に戻ってきてくれるのを待っている」

結希くんはどこにいるのでしょうか。

【情報提供】 京都府 警南丹署 生活安全課 0771-62-0110