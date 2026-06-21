歌手田原俊彦（65）が18日放送されたBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」に出演。かつて「たのきんトリオ」として大ブレークし、超多忙だったトップアイドル時代に「していたこと」をぶっちゃけ告白した。田原は当時のスケジュールを振り返り、朝から取材、歌番組収録、レコーディング、ドラマ撮影、ラジオ収録と1日中びっしり埋まっていたことを振り返った。そして「なぜかラジオが“てっぺん”（深夜0時）回るぐらいに（収録だった）。も