「パペットスンスン リフレクターキーリング」スンスン（S）

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　人気キャラクターの『パペットスンスン』をモチーフにしたカプセルトイ「パペットスンスン リフレクターキーリング」が、4月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。

【写真】親友のノンノンも登場！　キュートなデザイン一覧

■デザインは全5種類

　今回アイピーフォーより発売される「パペットスンスン リフレクターキーリング」は、スンスンや仲間たちがリフレクターキーリングになったカプセルトイ。

　デザインのラインナップは、キュートなスンスンをはじめ、親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンも大集合し全5種類が用意される。

　また、すべての背面にロゴもプリント。光を反射してピカッと光る仕様は通勤や通学にぴったりで、バッグにつけて仲間たちとおでかけが楽しめる。