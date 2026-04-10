『パペットスンスン』の“キーリング”がカプセルトイに登場！ 光を反射して光るリフレクター仕様
人気キャラクターの『パペットスンスン』をモチーフにしたカプセルトイ「パペットスンスン リフレクターキーリング」が、4月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】親友のノンノンも登場！ キュートなデザイン一覧
■デザインは全5種類
今回アイピーフォーより発売される「パペットスンスン リフレクターキーリング」は、スンスンや仲間たちがリフレクターキーリングになったカプセルトイ。
デザインのラインナップは、キュートなスンスンをはじめ、親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンも大集合し全5種類が用意される。
また、すべての背面にロゴもプリント。光を反射してピカッと光る仕様は通勤や通学にぴったりで、バッグにつけて仲間たちとおでかけが楽しめる。
【写真】親友のノンノンも登場！ キュートなデザイン一覧
■デザインは全5種類
今回アイピーフォーより発売される「パペットスンスン リフレクターキーリング」は、スンスンや仲間たちがリフレクターキーリングになったカプセルトイ。
デザインのラインナップは、キュートなスンスンをはじめ、親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンも大集合し全5種類が用意される。
また、すべての背面にロゴもプリント。光を反射してピカッと光る仕様は通勤や通学にぴったりで、バッグにつけて仲間たちとおでかけが楽しめる。