喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」が、春の新作ケーキ4種を期間限定で販売中です。SNS上で、「このお値段は本当にお得」「めちゃうま」と話題になっています。

【画像】実はデカい！？ コチラがバズリ中、コメダの春の新作ケーキ4種です！（5枚）

バズり中「くちどけカッサータ」

春の新作ケーキ4種のうち、特に注目を集めているのが、なめらかな口どけのクリームチーズに、オレンジピール・チェリー・レーズン・パイン・レモンピールの5種のドライフルーツとナッツを合わせた「くちどけカッサータ」です。色とりどりのドライフルーツで、見た目も華やかな仕上がり。価格は530〜590円（税込み）で、店舗により異なります。

コメダ珈琲店初のカッサータとして登場し、SNS上では「500円台は安い」「このクオリティでこのお値段は本当にお得」「え、コメダのカッサータうっまぁ…」「あっさりした味で食べやすくて好み」「爽やかな味」「ドライフルーツ盛り盛りでめちゃうま」との声が上がっています。

また、コメダ珈琲店といえば、ファンの間で“逆詐欺”と呼ばれる、「メニュー写真よりも実際の商品の方が大きい」ことが人気の理由の一つとなっています。「くちどけカッサータ」についても、「やっぱりメニュー写真で見るよりデカい」「ボリュームあって満足感ある」とのコメントが寄せられています。

春の新作ケーキはほかに、キャラメルクリームと、しっとり焼き上げたクレープ生地を13層に重ね合わせた、宮古島の雪塩を使用したミルクレープ「キャラメル サレ」、静岡県産の一番茶を抹茶クリームと土台のスポンジに使用したモンブラン「抹茶の雫」、王道のベイクドチーズケーキ「THEベイクドチーズ」が販売中です。

人気のため、品切れの店舗も多いようで、「カッサータを食べるためにコメダに来たのに売り切れてて悲しい」「カッサータもベイクドチーズケーキも売り切れなんですが？Xの影響かな」「バズってたからか完売…」と嘆く声も見られます。

いずれも一部店舗を除く全国のコメダ珈琲店で、7月上旬（予定）まで販売されます。

